بالأسماء، مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بطنطا

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب ميكروباص على طريق طنطا - كفر الشيخ الدولي أمام مدخل قرية دماط وعزبة خليل، في نطاق مركز قطور بـ محافظة الغربية.

وعلى الفور، تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا بالحادث، وانتقلت قوة أمنية من مباحث مركز قطور إلى مكان الواقعة.

كما تم الدفع بـ 8 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين إلى مستشفى قطور المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما تم تحويل الجثمانين إلى ثلاجة حفظ الموتى.

أسماء الضحايا والمصابين

المتوفون: محمود إبراهيم القطب عطية (29 عامًا) وخالد محروس شاهين (30 عامًا)



المصابون:

مريم إبراهيم أبو عجور (15 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج

أنيسة حسن الطوخي (15 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج، جرح قطعي بالوجه

ليلى إبراهيم أبو عجور (16 عامًا) – كدمة بالعين اليمنى

رمضان عبد العليم نوار (16 عامًا) – سحجات وكدمات

أحمد السيد بسيوني (14 عامًا) – جرح متهتك باليد اليسرى

أريج محمد القليني (16 عامًا) – اشتباه كسر بالعمود الفقري والقدم اليسرى

أميرة عبد الفتاح الشناوي (28 عامًا) – اشتباه كسر بالذراع الأيسر

شهد سيد أحمد الشناوي (20 عامًا) – اشتباه ما بعد الارتجاج

بسملة محمد أبو الغيط (15 عامًا) – اشتباه نزيف بالمخ

علي حسن محمد عبدالنبي (40 عامًا) – جرح قطعي بفروة الرأس (5 سم)

حسين محمد علي (30 عامًا) – سحجات وكدمات بالجسم





ورفعت الجهات الأمنية آثار الحادث، وأعادت حركة المرور إلى طبيعتها، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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