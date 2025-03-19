الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

مصرع وإصابة 16 طالبا إثر انهيار سقف غرفة دروس خصوصية بالدقهلية

من أمام مستشفي بني
من أمام مستشفي بني عبيد بالدقهلية

لقي طفلان مصرعهما وأصيب 14 آخرون في حادث سقوط سقف غرفة دروس خصوصية بعزبة سمعان مركز بني عبيد في محافظة الدقهلية.

مصرع وإصابة 16 شخصا في حادث سقوط سقف حجرة دروس خصوصية 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد استقبل مستشفى بني عبيد 14 مصابا ووفاة شخصين، وجارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المقصرين والمتسببين في وقوع الحادث.

تجدر الإشارة إلى أن الغرفة كانت تستخدم لتقديم الدروس الخصوصية وأن المصابين بالمرحلة الابتدائية.

القبض على المعلمة صاحبة الواقعة 

وتم إلقاء القبض على المعلمة صاحبة الواقعة واحتجازها بمركز الشرطة لحين عرضها على النيابة، وعدد المصابين 16، توفى منهم حالتان، وتم خروج 3 حالات بعد الاطمئنان عليهم، وباقٍ 13 حالة، تحت الملاحظة وحالتهم مستقرة وبسيطة، ومعظمهم في طريقهم للخروج فور التأكد من تمام شفائهم.

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وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

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