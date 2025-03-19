الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

حقيقة فيديو تلفيق قضية لمواطن بالشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى بشأن الادعاء بإلقاء القبض على  مواطن وتلفيق قضية له بالشرقية دون وجه حق.

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حقيقة فيديو ضبط مواطن وتلفيق له قضية من مباحث الشرقية 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى متضمن ادعاء عامل، بقيام رجال الشرطة بمركز شرطة أبو حماد بالشرقية بإلقاء القبض على والده وتلفيق قضية له دون وجه حق. 

وبالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى تلقى مركز شرطة أبو حماد بلاغا من أحد الأشخاص باكتشافه سرقة  2 أسطوانة بوتاجاز – موتور مياه من الشقة محل سكنه.

وتم ضبط رجال المباحث، من مرتكبى الواقعة كلِ من والد الشاكى وآخر "لهما معلومات جنائية" وبحوزتهما سلاح نارى "فرد محلى"، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافا بإرتكابهما واقعتين مماثلتين بدائرة المركز، وأرشدا عن كافة المسروقات 7 إسطوانة بوتاجاز  - شاشة - 3 ماتور مياه – بعض الأجهزة الكهربائية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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