الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

إحالة أوراق المتهم بقتل عامل في المنوفية للمفتي

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

قررت جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إحالة أوراق المتهم بقتل شخص بسبب خلافات الجيرة إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شحاتة، وعضوية كل من؛ المستشارين حسام رشدي عمار وأحمد عبد القهار ومصطفى المصري.

 

إحالة أوراق المتهم بقتل عامل شبين الكوم لفضيلة المفتي

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية أن المتهم ارتكب جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد في حق المجني عليه “رمضان بدر عفيفي”، حيث قام المتهم بقتل المجني عليه يوم 11 سبتمبر 2024 بدائرة مركز شرطة قويسنا، محافظة المنوفية، وذلك بدافع الانتقام لخلافات سابقة بينهما بسبب الجيرة.

 

وذكرت النيابة أن المتهم قام بتجهيز سلاح أبيض (سكين) وكمن للمجني عليه في مكان كان يعلم مسبقًا أنه سيمر به، وما أن ظفر به حتى وجه إليه طعنتين باستخدام السكين، استقرتا في ظهره، مما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أدت إلى وفاته على الفور.

 

وكشف تقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالتحقيقات أن الإصابات كانت السبب المباشر في وفاة المجني عليه.

 

وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمتين تتعلقان بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، حيث قام بإعداد سلاح أبيض وكمن للمجني عليه لتنفيذ جريمته بدافع الانتقام.

كما أنه متهم بحيازة سلاح أبيض (سكين) دون ترخيص، حيث تم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة بحوزته دون أي مبرر قانوني أو ضرورة مهنية.

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قتل عامل شبين الكوم فضيلة المفتي جنايات شبين الكوم محافظة المنوفية

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