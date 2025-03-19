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حوادث

إصابة 12 مواطنا في حادث سير بطريق قنا قفط القصير

اصابة 12 مواطنا في
اصابة 12 مواطنا في حادث سير بطريق قنا قفط القصير

أصيب 12 شخصًا، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قفط القصير الطريق الصحراوي، جنوب محافظة قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

تفاصيل البلاغ في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق قفط القصير.

وأسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا مبدئي جاري نقلهم إلى مستشفى قفط التعليمي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالحادث وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.

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