الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

خروج رئيس مدينة دشنا من مستشفى قنا العام بعد طعنه

مستشفى قنا العام،
مستشفى قنا العام، فيتو

أكد مصدر مسئول بمستشفى قنا العام، خروج أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا من مستشفى قنا العام بعد طعنه بمطواة خلال تنفيذه حملة إزالة بمنطقة الصعايدة.

وأضاف المصدر أن رئيس المدينة سوف يستكمل العلاج داخل منزله بمدة لا تقل عن 10 أيام للتغيير عن الجرح، وتقرر خروجه بعد إسعافه وفحصه داخل قسم الجراحة بمستشفى قنا العام.

إصابة رئيس مدينة دشنا
وكان قد أصيب رئيس مدينة، اليوم الأربعاء، طعنًا بمطواة على يد مواطن في منطقة الصعايدة، مركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة رئيس مدينة.

وبعد الفحص تبين إصابة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا طعنًا بمطواة على يد مواطن.

 

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا شمال محافظة قنا محافظة قنا قنا العام قنا قنا الجامعي

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