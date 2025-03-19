الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

وقف دعوى عفاف شعيب ضد محمد سامي لحين الفصل في استئناف المخرج

الفنانة عفاف شعيب،
الفنانة عفاف شعيب، فيتو

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية، وقف الدعوى المقامة من الفنانة عفاف شعيب ضد المخرج محمد سامي، بتهمة السب والقذف، لحين الفصل في الاستئناف المقدم من الأخير.

محاكمة المخرج محمد سامي بتهمة سب عفاف شعيب

وكان المحامي باسم الخواجة، دفاع الفنانة عفاف شعيب، قد أعلن أن المحكمة الاقتصادية حددت جلسة اليوم الأربعاء، لنظر دعوى التعويض التي أقامتها الفنانة ضد المخرج الشهير، تتهمه بالسب والتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وطالب دفاع الفنانة بتعويض مدني مؤقت قيمته 5 ملايين جنيه. 

وكانت الفنانة عفاف شعيب قد حررت محضرًا منذ 3 أشهر بقسم الشرطة ضد المخرج محمد سامي، متهمة إياه بالإساءة إليها عبر منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.  

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