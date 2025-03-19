محافظ قنا يحاضر العاملين بالجهاز الإداري حول التخطيط الاستراتيجي والتطوير المؤسسي

ألقى الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، محاضرة خلال فعاليات دورة تنمية المهارات القيادية والإدارية، التي تستهدف العاملين بالديوان العام ومديريات الخدمات بالمحافظة، وتستمر لمدة أربعة أيام.

تناولت المحاضرة أسس التخطيط الاستراتيجي، وأهمية التكامل بين التخطيط الاستراتيجي والعمراني والاستثماري، بالإضافة إلى تخطيط الموارد.

التفكير الاستراتيجي في قنا

وأوضح المحافظ خلال الدورة التدريبية أن التفكير الاستراتيجي يعتمد على دراسة البدائل المتاحة، ووضع خطط محكمة لتوظيف الموارد والقدرات بكفاءة، مما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة في وقت قياسي.

كما أشار محافظ قنا، إلى نجاح القطاع الخاص في تطبيق مبادئ التخطيط الاستراتيجي، مؤكدًا ضرورة الاستفادة من هذه التجارب في الإدارة الحكومية لتحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

الخطة الاستثمارية في قنا

وتناول التدريب خطة الدولة للإصلاح الإداري والتنمية، وآليات التطوير المؤسسي وبناء القدرات، بالإضافة إلى أهمية التكامل بين التخطيط العمراني والخطة الاستثمارية للمحافظة، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وفي السياق ذاته، شهدت الدورة التدرييه جلسة حول قانون الخدمة المدنية، قدمها أحمد عطية، مدير إدارة الموارد البشرية بالديوان العام، بمشاركة عدد من المدربين المساعدين، حيث قدمت رقية نعيم شرحًا حول تقويم الأداء، وتناولت حنان صابر باب الإجازات، فيما قدمت منار محمد شرحًا مفصلًا حول السلوك الوظيفي.

كما تضمنت الدورة التدريبية عدة موضوعات، من بينها: قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، الموازنة العامة للدولة، قانون التصالح، مهارات القيادة، تقويم الأداء، الإجازات، إنهاء الخدمة، السلوك الوظيفي، المراكز التكنولوجية، إدارة الأزمات، التعاقدات والمشتريات، الشؤون القانونية، جهات التحقيق المختصة، ومحاضر إثبات الحالة.

يأتي هذا التدريب في إطار استراتيجية محافظة قنا لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري، وتحقيق التطوير المؤسسي، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم رؤية الدولة نحو إدارة حكومية حديثة ومتطورة.

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