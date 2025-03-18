أخبار الفن اليوم: سيدة تفوز بـ100 ألف جنيه في مدفع رمضان.. وعمرو عبد الجليل يخطف شقيقة مكى في "الغاوي"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تواصل المفاجآت في برنامج الفنان محمد رمضان الذي يعرض يوميا عقب الإفطار.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

بحث الفنان محمد رمضان، خلال الحلقة الجديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، عن مواطن يعرف 5 من الأمثال الشعبية.

في لفتة إنسانية طيبة من الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، توجه إلى بائع مناديل سوري لدعمه ماليا بجائزة الـ100 ألف جنيه.

خطف الطفل علي البيلي الأنظار خلال مشاركته في مسلسل "لام شمسية" والذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان الجاري 2025، عبر قناة dmc ومنصة watch it.

استقبلت شاشات التليفزيون ومنصات البث الرقمي ثالث حلقات مسلسل “الغاوي” للنجم الكبير أحمد مكي الذي يشارك به فى الدراما الرمضانية لعام 2025.

تشهد أحداث الحلقة 19 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ذهاب سليمان أبو الهول "أشرف زكي" لعبد الستار الكف "محمد هنيدي"، كي يعطيه عنوان أشجان الراقصة التي كان يحبها قديمًا.



شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة طرد شفاعات إمام من المنزل، ليقوم بتأجير غرفة في أحد الفنادق كي يستقل فيها.

شهدت أحداث الحلقة 18 من مسلسل الحلانجي، ظهور طه الحلانجي في رحلة للأيتام وهو ابن أخيه يس، مع ابنة محمود قابيل رجل الأعمال الذي يعمل معه.

دارت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل إش إش، حول مختار الذي ينكر صحة ما تدعيه لبنى التي تؤكد أنه كان هناك حديث رومانسي بينه وبين إش إش.

تحيي الفنانة مي فاروق حفلا بالعاصمة السعودية الرياض في عيد الفطر المقبل.

يحيي المطرب تامر عاشور حفلا بالمملكة العربية السعودية في عيد الفطر المبارك.

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