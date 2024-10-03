الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

أحمد مكي يقدم مسلسل عين شمس في 15 حلقة فقط

أحمد مكي، فيتو
أحمد مكي، فيتو

قرر القائمون على مسلسل عين شمس الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي، والمقرر عرضه خلال السباق الرمضاني القادم عرض العمل في 15 حلقة فقط، بدلًا من 30، وذلك لأن قصة العمل لا تتحمل أن يكون عدد الحلقات زيادة عن 15.

ويعكف المخرج أحمد صالح على بناء ديكورات جديدة داخل الحي الشعبي بمدينة الإنتاج الإعلامي من أجل من مسلسل عين شمس الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد مكي.

ومن المفترض أن يبدأ مكي تصوير أحداث مسلسل عين شمس مطلع أكتوبر القادم، بعد الاستقرار على جميع أبطال العمل.

والعمل يكتبه هانى سرحان ويخرجه أحمد صالح وتنتجه شركة سينرجي، ويقدم أحمد مكى خلال أحداثه الدراما الشعبية للمرة الأولى فى مشواره الفني، بعدما وضع حدًا لمسلسل الكبير أوي عند الجزء الثامن.

وقرر الفنان أحمد مكي الإبتعاد عن تقديم جزء من مسلسل الكبير خلال السباق الرمضاني المقبل، وقرر تقديم إحدى الشخصيات الدرامية الشعبية في عمل من تأليف هانى سرحان.

وقدم أحمد مكى، طوال السنوات الماضية، مسلسل الكبير أوي، الذي حقق نجاح كبير، وأصبح علامة مميزة في الدراما المصرية الكوميدية، ويرتبط به العديد من الجمهور في جميع أنحاء الوطن العربي.

ودارت أحداث الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي، حول عمدة قرية المزاريطة لضغوط عديدة، حيث يجد نفسه مضطرًا للاهتمام بقضايا ومشاكل من حوله، ويتعرض لمواقف كوميدية.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم رحمة أحمد فرج، حاتم صلاح، بيومي فؤاد، محمد صلاح، عبد الرحمن طبازة، مصطفي غريب.

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