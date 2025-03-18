الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مي فاروق تحيي حفلا في الرياض ثالث أيام العيد

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

 

تحيي الفنانة مي فاروق حفلا بالعاصمة السعودية الرياض في عيد الفطر المقبل.

 

ويقام الحفل في ثالث أيام العيد، ويشاركها فيه المطرب نواف الجبرتي، تحت رعاية الهيئة العامة للترفيه.

 

أغنية كان نفسي أقابلك 

وفي وقت سابق طرحت الفنانة مي فاروق أغنية “كان نفسي أقابلك” من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

 

وتقول كلمات أغنية "كان نفسي أقابلك": 

كان نفسى أقابلك ياحبيبى من زمان
ياخسارة ضاع من عمرى قبلك قد ايه !

وريتنى فرق الدنيا نسيتنى اللى كان
وجيت ف وقت أنا كُنت ح انسى الحُب فيه

انت عارف يا حبيبي 

قبل مِنك ياحبيبى
فاتنى ايه فاتنى ايه

أنا فاتنى دُنيا عِشقتها
حياتى جيت لونتها
بالفرحة دى بالفرحة دى

فى حاجات بتتأجلنا واهو ده النصيب
علشان فى خير مِتشالنا ومانعرفوش

 

فينا اللى فارِق  واللى كان لازم يسيب
علشان نقابل حُب لسه ماعيشناهوش

 

 

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مى فاروق الفنانة مي فاروق عيد الفطر الرياض

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