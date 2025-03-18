دموع الفرحة، سيدة تفوز بـ100 ألف جنيه في مدفع رمضان بعد معرفتها 5 أمثال (فيديو)

بحث الفنان محمد رمضان، خلال الحلقة الجديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، عن مواطن يعرف 5 من الأمثال الشعبية.

شرط الفوز بجائز مدفع رمضان

وحدد الفنان محمد رمضان، شرط ذكر 5 من الأمثال الشعبية للفوز بجائزة مدفع رمضان وقيمتها 100 ألف جنيه.

وتوجه محمد رمضان بسيارته إلى أحد الشوارع، للبحث عن سعيد الحظ للفوز بجائزة البرنامج وقيمتها 100 ألف جنيه، حتى صادف سيدة مصرية على وجهها علامات الطيبة والأصالة المصرية.

بكاء سيدة بسبب جائزة محمد رمضان

وبكت السيدة من أجل منح محمد رمضان لها الفرصة لذكر 5 من الأمثال الشعبية، حتى تمكنت من قولهم لتفوز بالـ 100 ألف جنيه



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