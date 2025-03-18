الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

دموع الفرحة، سيدة تفوز بـ100 ألف جنيه في مدفع رمضان بعد معرفتها 5 أمثال (فيديو)

محمد رمضان وجائزة
محمد رمضان وجائزة مدفع رمضان، فيتو

 بحث الفنان محمد رمضان، خلال الحلقة الجديدة من برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، عن مواطن يعرف 5 من الأمثال الشعبية.

 

شرط الفوز بجائز مدفع رمضان

 وحدد الفنان محمد رمضان، شرط ذكر 5 من الأمثال الشعبية للفوز بجائزة مدفع رمضان وقيمتها 100 ألف جنيه.

 

وتوجه محمد رمضان بسيارته إلى أحد الشوارع، للبحث عن سعيد الحظ للفوز بجائزة البرنامج وقيمتها 100 ألف جنيه، حتى صادف سيدة مصرية على وجهها علامات الطيبة والأصالة المصرية.

 

بكاء سيدة بسبب جائزة محمد رمضان

 وبكت السيدة من أجل منح محمد رمضان لها الفرصة لذكر 5 من الأمثال الشعبية، حتى تمكنت من قولهم لتفوز بالـ 100 ألف جنيه
 

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