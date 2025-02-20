عرض حفلة تامر عاشور في السعودية على Mbc مصر

يحيي الفنان تامر عاشور، اليوم الخميس الموافق 20 فبراير حفلا غنائيا بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد نجاح ألبومه الجديد “ياه”.

ومن المقرر أن يذاع الحفل على الهواء عبر شاشة Mbc مصر ومنصة شاهد.

حفل تامر عاشور في السعودية

ويجري تامر عاشور البروفات الأخيرة، وذلك قبل انطلاق حفله الليلة، الذي من المفترض أن يتألق من خلاله بعدد كبير من أغانيه تحت قيادة المايسترو هاني فرحات.

ووصل الفنان تامر عاشور إلى السعودية، وأظهرت لقطات لحظة وصوله إلى الرياض استعدادا لحفل الليلية.

وطرح تامر عاشور مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي تضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

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