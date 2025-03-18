مسلسل إش إش الحلقة 19، مي عمر في صدمة بعد علمها أن ماجد المصري عقيم

مسلسلات رمضان 2025 ، دارت أحداث الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل إش إش، حول مختار الذي ينكر صحة ما تدعيه لبنى التي تؤكد أنه كان هناك حديث رومانسي بينه وبين إش إش.

كما أنه كذب والدته التي ادعت أيضا أنه كان على علاقة بإش إش، ومن جهتها، رفضت إش إش التحدث مع لبنى أمام رجب، خاصة بعد أن أمرها بالصمت وأخبرها بأنه سيتصرف.

بعد ذلك، صعد رجب مع إش إش وتحدث معها على انفراد، طالبًا منها أن تعترف بصدق بشأن علاقتها بمختار، فأخبرته بأنها التقت به ذات يوم بعد انتهاء الكورس، وبدا على رجب الغضب الشديد وطلب منها ألا تتواصل معه مرة أخرى.

في الوقت ذاته، عاد بوشكاش إلى منزل إخلاص وتيسير مدعيا أنه يعاني من مرض السرطان، وذلك ليحظى بتعاطف تيسير ونصة وصفاء، وعلى الرغم من محاولاته، لم يصدقه أحد.

لاحقًا، تمكن نصة بمساعدة أحد أصدقائه من زرع جهاز تتبع في سيارة رجب، مما مكنه من فيما بعد من معرفة موقع المخزن السري لمخدرات رجب.

من ناحية أخرى، ادعت إش إش أنها تريد الذهاب لمعهد اللغات وهناك تتوجه إلى الضابط معتصم لتزويده بمعلومات عن المخزن الخاص برجب، وهي المعلومات التي حصلت عليها من نصة.

وأثناء خروجها، تفاجأت بمساعد رجب، إسماعيل، الذي كان يريد التواصل أيضا مع الضابط معتصم، ثم عادت إلى معهد اللغات وبعد ما انتهت وجدت رجب أمام المعهد ووصلها لوالدتها.

في تلك الأثناء، كان عبد العاطي يراجع سجلات مكالمات إش إش، فاكتشف أنها على اتصال بالضابط معتصم، ما أثار دهشته وصدمته.

وعند وصول إش إش إلى منزل والدتها، فوجئت بوجود وشكاش، الذي زعم أنه عاد فقط لاكتشافه أنه مريض وعندما طلبت منه إخلاص إعادة المال المسروق، أخبرها بأنه قام باستثمار تلك الأموال في شهادة ادخار لثلاث سنوات.

وفي نهاية الحلقة، تفاجأت إخلاص حين أخبرتها إش إش أنها حامل من مختار ولكنها تعلم ماذا ستفعل، مما دفعها لإرسال رسالة إلى رجب تخبره فيها بذلك، إلا أن والدتها صدمتها بشدة، حيث أخبرتها أن رجب عقيم، مما يعني أن الأحداث القادمة ستشهد تصعيدًا كبيرًا.

مسلسل إش إش الحلقة 18

دارت أحداث الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل إش إش حول استمرار إش إش في إخفاء خبر حملها عن الجميع، باستثناء صفاء.

وفي إحدى المرات، بينما كانت إش إش تتحدث مع والدتها، اكتشفت صفاء أن الخادمة تتجسس عليهما، فقررت بفضحها، ثم قامت إش إش بطردها بعد توبيخها، وبعدما أخبرت رجب بالأمر، لكنه لم يتخذ أي إجراء ضد عبد العاطي رغم علمه بأنها كانت تتجسس لصالحه، وذلك لأنه يستفيد من عبد العاطي في “تخليص” عدد من الأمور.

ومن ناحية أخرى، قرر رجب مفاجأة زوجته إش إش بإهدائها سيارة جديدة، وهو الأمر الذي أثار غيرة شادية عندما علمت بذلك، بعد ذلك، زارت إش إش منزل والدتها، لكنها أصرت على عدم إخبارها بخبر حملها.

وأثناء حديثها مع نُصة، تلقت إش إش مكالمة هاتفية من الضابط معتصم، الذي كان يحاول الوصول إليها عبر رقمها الجديد، لكنه وجده مغلقًا، فاضطر للاتصال برقمها القديم، وقام بتهنئتها على حملها، مما أصابها بالصدمة، ثم أخبرها أنه بحاجة إلى التحدث معها بشكل ضروري.

من جهتها، أبلغت نصة بأنها تريد معرفة موقع مخزن المخدرات التابع لرجب، فطلب منها نصة أن تترك له الأمر ليبحث عن حل مناسب.

في تطور آخر، اعترف مختار لعبد العاطي بأنه لا يزال يحب إش إش، وأنه يشعر بمشاعر قوية تجاهها، لكن عبد العاطي حذره من هذا الأمر، خاصة وأنها أصبحت الآن زوجة رجب.

أما بوشكاش، فكان يقضي ليلته مع فتاتين ليل، وأثناء سكره، أخبرهما بأنه أصبح مليونيرًا، وأن لديه مليونًا ونصف المليون في شقته، واستغلتا الفرصة في غيابه عن الوعي وسرقتا أمواله، وعندما استيقظ، اكتشف أنه خسر كل شيء.

وعلى هامش الحلقة، قرر رجب البحث في سجل مكالمات إش إش عن رقم مختار، لكنه لم يجد شيئًا، وفي أثناء عودة إش إش إلى شقتها، التقت بمختار، حيث دار بينهما حديث طويل عن مشاعرهما السابقة، فاعترفت له بأنها كانت تحبه، بينما أعرب هو عن ندمه لأنه ابتعد عنها وظلمها، ولكن في اللحظة التي كانا يتحدثان فيها، كانت لبنى تسترق السمع وقررت فضحهما في الوقت الذي كان فيه رجب يطلع على السلم.

أبطال مسلسل إش إش

العمل يشارك فى بطولته بجانب مي عمر وماجد المصري كل من: هالة صدقي، شيماء سيف، انتصار، إدوارد، علاء مرسي، محمد الشرنوبي، طارق النهري، عصام السقا، إيهاب فهمي، دينا وآخرين، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامى وإخراج محمد سامي، وينتمي مسلسل إش إش إلى الأعمال الدرامية الطويلة، حيث يبلغ عدد حلقاته 30 حلقة.

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