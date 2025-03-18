بائع سوري يرفض 100 ألف جنيه من محمد رمضان والفنان يقنعه بطريقة مؤثرة (فيديو)

في لفتة إنسانية طيبة من الفنان محمد رمضان، خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، توجه الي بائع مناديل سوري لدعمه ماليا بجائزة الـ100 ألف جنيه.

سوري يرفض جائزة مدفع رمضان

ورفض المقيم السوري في مصر، جائزة الفنان محمد رمضان، قائلا:"لأ مش عايزها ضعها في أي جامع".



محمد رمضان يقنع بائع المناديل السوري بالحصول على الـ100 ألف جنيه

وحاول محمد رمضان، إقناع العجوز السوري، بالحصول على الأموال دون جدوى، حتى أخبره بأنه سيشتري كل عبوات المناديل التي معه مقابل الـ100 ألف جنيه.

وعانق السوري الفنان محمد رمضان، بعدما قبل الحصول على المبلغ المالي، ليردد الفنان وبجواره عدد من المواطنين "مصري سوري واحد".



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