الجيش السوري يعلن وقف إطلاق النار في حلب ويحدد 6 ساعات مهلة "لخروج المسلحين"

أعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر اليوم الجمعة، وقف إطلاق النار في أحياء "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" و"بني زيد" في مدينة حلب، اعتبارًا من الساعة 03:00 صباح يوم الجمعة، وأمهلت المجموعات المسلحة 6 ساعات للانسحاب.

وأوضحت الوزارة أن ذلك القرار جاء "انطلاقًا من الحرص التام على سلامة أهلنا المدنيين في مدينة حلب، ومنعًا لأي انزلاق نحو تصعيد عسكري جديد داخل الأحياء السكنية".

وطلبت الوزارة من المجموعات المسلحة في الأحياء المذكورة، مغادرة المنطقة بدءًا من اليوم الساعة 03:00 بعد منتصف الليل، وحتى انتهاء المهلة في تمام الساعة 09:00 صباحًا من اليوم الجمعة.



وأكدت الوزارة أنها "سمحت للمسلحين المغادرين بحمل سلاحهم الفردي الخفيف فقط، مع تعهد الجيش السوري بتأمين مرافقتهم وضمان عبورهم بأمان تام حتى وصولهم إلى مناطق شمال شرق البلاد".

وأوضحت أن "هذا الإجراء يهدف إلى إنهاء الحالة العسكرية في هذه الأحياء، تمهيدًا لعودة سلطة القانون والمؤسسات الرسمية، وكذلك تمكين الأهالي الذين اضطروا إلى مغادرة منازلهم قسرًا من العودة إليها، ليستأنفوا حياتهم الطبيعية في أجواء من الأمن والاستقرار".

ولفتت وزارة الدفاع إلى أن "قوى الأمن الداخلي تتولى بالتنسيق مع هيئة العمليات في الجيش السوري ترتيب آلية خروج المجموعات المسلحة من الأحياء باتجاه شمال شرق سوريا.



من جهته، أكد العقيد محمد عبد الغني، قائد الأمن الداخلي في حلب، أنه يجري العمل لفرض الأمن والاستقرار في حيّي الأشرفية والشيخ مقصود بأسرع وقت ممكن.

وقال إن "توجيهات وزارة الداخلية كانت واضحة للدخول إلى الحيين بشكل سريع، متعهدًا بأن يكون الواقع مستقرًا وآمنًا للجميع في القريب العاجل".

وأضاف عبد الغني أن "الواقع يشير إلى إمكانية عودة الأهالي خلال يوم أو اثنين ومحافظة حلب قائمة على هذا الأمر لإنجازه بشكل سريع".

ولفت إلى أن نحو 120 ألف شخص غادروا الحيين في وقت قصير لا يتجاوز 48 ساعة، مضيفًا: "قريبًا نقول لمن غادروا: ستعودون إلى منازلكم وتتابعون حياتكم بأفضل حال".

