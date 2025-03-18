الثلاثاء 18 مارس 2025
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ثقافة وفنون

تامر عاشور يحيي حفلا في السعودية رابع أيام العيد

بوستر الحفل، فيتو
بوستر الحفل، فيتو

يحيي المطرب تامر عاشور حفلا بالمملكة العربية السعودية في عيد الفطر المبارك.

 

ويقام الحفل رابع أيام العيد، وتطرح التذاكر غدا في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً.

 

وطرح تامر عاشور مؤخرا أحدث ألبوماته الغنائية "ياه"، والذي تضمن 12 أغنية.

ألبوم تامر عاشور الجديد “ياه ”

وسيطرت الدراما والأحزان على ألبوم تامر عاشور ، وهو ما اعتاده الجمهور منه، ولكنه أيضا أضاف لمسته  الرومانسية من خلال أغنية “قصر بعيد” التي تعد الأغنية الرومانسية الوحيدة في الألبوم.

 

الألبوم الجديد يتضمن مجموعة من الأغاني المتنوعة التي تجمعه مع كبار الشعراء والملحنين والموزعين، مثل: عليم، أحمد المالكي، محمود عبد الله، وحسام سعيد.. وملحنين مثل محمدي، محمد مدين، وأحمد عبد السلام، بالإضافة إلى الموزعين إلهامي، أحمد إبراهيم، وأحمد أمين.

 

الألبوم يتضمن 12 أغنية هي: “ياه”، “الله يحنن”، “حبيبي القديم”، “حبك رزق”، “أنا ما كرهتوش”، “يوم ما تنسى”، “قصر بعيد”، “مرتحناش”، “الدنيا”، “جم شرفوا”، “متعملهاش حكا”، و”مش بعرف أنام”، ويتضمن العديد من المفاجآت الفنية.

 

 

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تامر عاشور المطرب تامر عاشور الرياض هيئة الترفيه السعودية

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