"محدش هيمشي زعلان"، لفتة إنسانية من محمد رمضان مع شباب بملعب كرة (فيديو)

قدم الفنان محمد رمضان خلال برنامج "مدفع رمضان" المذاع على شاشة قناة "dmc"، لفتة طيبة مع عدد من الشباب في أحد ملاعب الكرة.

طلب محمد رمضان من الشباب

وطلب محمد رمضان، من الشباب تسديد ركلات الجزاء على حارس مرمى ومن يحرز سيحصل على مكافأة مالية منه.

وسجل جميع الشباب ركلات الجزاء ما عدا شخصين لم يحالفهما الحظ ليقرر محمد رمضان اهداء كل من فاز 20 ألف جنيه.

لفتة طيبة من محمد رمضان مع الشباب

وأهدى محمد رمضان 2 من الشباب لم يحالفهما الحظ مبلغ 40 ألف جنيه. قائلا:"محدش هيمشي زعلان كله هيكسب".

ووزع محمد رمضان على الشباب في الملعب 140 ألف جنيه.



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