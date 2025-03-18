مسلسلات رمضان 2025، شفاعات تصالح إمام بالحلقة 3 من شباب امرأة

مسلسلات رمضان 2025، شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل شباب امرأة طرد شفاعات إمام من المنزل، ليقوم بتأجير غرفة في أحد الفنادق كي يستقل فيها.

وتأتي شفاعات بحسبو كي يقوم بجمع جميع أشياء إمام ليتم طرده خارج المنزل.

وتقوم منار "جوري بكر" بقراءة الأبراج لشفاعات، والتي تؤكد لها أنها برج الأسد وتأكد أنها ستقابل حب حياتها اليوم، ويتواجد إمام داخل كلية الطب ولكنه يبتعد عن إيمان “بسنت شوقي” كي لا تعرف ما حدث له.

ويقابل حسبو ابنته كي يعطي لها أموال تساعدها علي المعيشة، ويعتبر هذا من العناصر الجديدة في العمل، ويخفي علي شفاعات هذا الأمر.



وتقوم شفاعات بمصالحة إمام داخل منزلها، ولكن إمام يطلب من شفاعات فلوسه الذي دفعها لحسبو، وطلبت منه أن يسكن شهرين داخل منزلها مقابل هذه الأموال.

وشهدت الحلقة الثانية من مسلسل "شباب امرأة" تطورات مثيرة، حيث التقى إمام (يوسف عمر) للمرة الأولى بـ شفعات (غادة عبد الرازق)، وذلك بعد أن حكى له عمه حسبو عن قصة صعودها وكيف أصبحت صاحبة هذا النفوذ الكبير.





إمام وسلوى.. لقاء في الجامعة ودعوة على الغداء

داخل كلية الطب بجامعة القاهرة، التقى إمام بزميلته سلوى (بسنت شوقي)، التي حرصت على دعوته إلى الغداء في منزلها، مما يفتح بابًا جديدًا في حياته العاطفية والمهنية.





شفعات تبدأ التلاعب بإمام



في مشهد آخر، ظهرت شفعات مع منار (جوري بكر) في منزلها، بينما تدندن أغنية "قدام مرايتها" لعمرو دياب، قبل أن تدخل في مشادة حادة مع عمها حسبو وسيد (عمرو هبة) بسبب ترك الأخير للعمل دون إذن.



لكن الحدث الأبرز كان محاولة شفعات التقرب من إمام، حيث بدأت برمي شباكها حوله، فأرسلت له الطعام، بل قامت بتجهيز فرش جديد للغرفة التي يسكن بها، في محاولة لكسب وده.



مواجهة بين شفعات وإمام

تصاعدت الأحداث بمواجهة ساخنة بين إمام وشفعات بسبب الضوضاء التي تصدر عنه، لتصل الأمور إلى حد محاولتها صفعه على وجهه، لكنه نجح في منعها، ليكشف المشهد عن بداية صراع قوي بينهما.

أحداث الحلقة الأولى من شباب امرأة

وبدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل شباب امرأة للفنانة غادة عبدالرازق، بظهور الفنان محمد محمود في شخصية عم حسبو، وهو محب لشفعات التي تلعب دورها الفنانة غادة عبدالرازق.

ويلعب الفنان عمرو وهبة شخصية سيد ابن زوج شفعات، الذي يحب إحدى فتيات الحارة، ويرسل لها جوابا غراميا ووردا مع شقيقتها الطالبة في كلية هندسة.



وتظهر الفنانة غادة عبدالرازق في شخصية شفعات التي قدمتها من قبل الفنانة تحية كاريوكا في عمل سينمائى، وتعمل معها منار "جورى بكر" كمساعدة لها.

ويذهب الفنان طارق النهري في شخصية المعلم مدبلوي، ويدخل في مشادة مع شفعات بسبب أحد العمال الذي تركه وفضل العمل معه، ويفأجاها مدبولي ويطلب يدها للزواج، لكنها ترفضه.

بينهما يظهر أمام "يوسف عمر، وهي الشخصية التي قدمها الفنان الراحل شكري سرحان في العمل السينمائي من قبل، داخل قرية في الأرياف قبل النزول للقاهرة، وتظهر معه والدته التي تلعب دورها الفنانة لبنى ونس، التي تؤكد عليه أن يأخذ باله من شغله وعمله وأن لا ينظر إلى بنات مصر.



ويظهر الفنان حسن ابو الرؤس في شخصية صديق الدكتورة إمام ويلعب شخصية "عجوة" وهو الذي يأتي له بغرفة فوق السطوح بمنزل شفعات، ويذهب إمام للقاهرة مع صديقه عجوة، ويحاول أن يجد مكانا يسكن قيه، ولكن لا يجد ويظل يبحث هو وصديقه إلي أن يصلوا لعم حسبو الذي يقوم بتأجير غرفة شفعات للدكتور إمام بدون علم شفعات.

وتشهد أحداث مسلسل شباب امرأة بعض التغييرات على سيناريو العمل السينمائي الذي يحمل نفس الاسم، حيث توجد خلافات بين شفاعات وبعض رجال المنطقة بسبب إيصالات أمانة أخذتها عليهم، ومحاولة للانتقام منها.

وتخوض الفنانة غادة عبد الرازق السباق الرمضاني بمسلسل شباب امرأة الذي تلعب خلاله شخصية الفنانة تحية كاريوكا التي قدمتها في عمل سينمائي يحمل نفس الاسم.

ومسلسل شباب امرأة يشارك في بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبد الملك.

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