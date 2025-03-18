من هو الطفل علي البيلي؟، خطف الأنظار بشخصية "يوسف" في مسلسل "لام شمسية"

خطف الطفل علي البيلي الأنظار خلال مشاركته في مسلسل "لام شمسية" والذي يعرض حاليا ضمن موسم دراما رمضان الجاري 2025، عبر قناة dmc ومنصة watch it.

شخصية يوسف في مسلسل لام شمسية

و يجسد الطفل علي البيلي ضمن أحداث المسلسل شخصية "يوسف" نجل "طارق" أحمد السعدني ويعيش مع زوجة والده "نيللي" أمينة خليل، ويتعرض في نهاية الحلقة الأولى للتحرش من قبل صديق والده "وسام" محمد شاهين.

ويتطور الأمر لقيام طارق بضرب وسام بعد معرفته ما جرى من نيللي لينقل "وسام" إلى المستشفى ويجري جراحة عاجلة، ويتم احتجاز طارق في قسم الشرطة للعرض على النيابة.

علي البيلي يتحدث عن مشهد التحرش بالمسلسل

ويقول الطفل علي البيلي عن مشهد "التحرش" وما تلاه من مشاجرة بين والده في المسلسل "أحمد السعدني" وصديقه المتحرش "محمد شاهين": "المشهد كان صعب وتقيل بس في نفس الوقت كان حلو".



وجاء ذلك خلال الفيديو الذي نشره مخرج العمل كريم الشناوي عن كواليس تصوير هذا المشهد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

من هو الطفل علي البيلي ؟

الطفل علي البيلي يدرس حاليا في المرحلة الابتدائية، ويملك أكثر من 3 آلاف متابع عبر حسابه الشخصي على موقع الصور "انستجرام".

وظهر "علي" قبل ذلك في عدد من الأعمال الفنية ومنها الموسم الثاني من مسلسل "ليه لأ" وذلك عام 2022، ومسلسل "اللعبة 3" عام 2022، وأيضا مسلسل "الكبير أوي" الجزء السابع في رمضان 2023.



مسلسل لام شمسية الحلقة 2

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، أمس الأثنين، تطورات عديدة، حيث يتم نقل "وسام" محمد شاهين، إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي إثر ضربة "طارق" أحمد السعدني، بعدما أخبرته "نيللي" أمينة خليل أنها شاهدت وسام يتحرش بابنهما "يوسف".

وفي المستشفى، يخبر طارق الاستقبال بأن فقدان الوعي كان نتيجة ضربه لوسام وسقوطه على الأرض، ليتم نقله للعمليات بعد معرفة الأطباء بإصابته بنزيف في المخ.

وتحضر الشرطة للمستشفى بعدما يتم إخبارها بسبب فقدان الوعي للمريض يوسف، وهناك تصطحب طارق لقسم الشرطة ويتم التحقيق معه فيما جرى، وتذهب مع طارق للقسم زوجته نيللي ومحامية قريبتها.

ويتم حجز طارق للعرض على النيابة صباح اليوم التالي، فيما تنجح عملية وقت نزيف المخ لوسام، غير أن والدته تعلم ما جرى وذلك بعدما تتقدم نيللي ببلاغ هتك عرض ضد وسام، في محاولة لحماية طارق من عواقب ما جرى وتحسين موقفه في التحقيق.



أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

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