مي فاروق تطرح "كان نفسي أقابلك" من ألبومها الجديد "تاريخي" (فيديو)

بمناسبة عيد الحب، طرحت المطربة مى فاروق، أغنيتها الجديدة بعنوان "كان نفسي أقابلك"، وهى إحدى أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" والتى قررت طرح أغنياته على فترات متقاربة.

أغنية كان نفسي أقابلك

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان محمد النادي، وتوزيع موسيقى يحيى يوسف.

كلمات أغنية كان نفسي أقابلك

وتقول كلمات أغنية "كان نفسي أقابلك":

كان نفسى أقابلك ياحبيبى من زمان

ياخسارة ضاع من عمرى قبلك قد ايه !

وريتنى فرق الدنيا نسيتنى اللى كان

وجيت ف وقت أنا كُنت ح انسى الحُب فيه

إنت عارف ياحبيبى

قبل مِنك ياحبيبى

فاتنى ايه فاتنى ايه

أنا فاتنى دُنيا عِشقتها

حياتى جيت لونتها

بالفرحة دى بالفرحة دى

فى حاجات بتتأجلنا واهو ده النصيب

علشان فى خير مِتشالنا ومانعرفوش

فينا اللى فارِق واللى كان لازم يسيب

علشان نقابل حُب لسه ماعيشناهوش

ألبوم مي فاروق الجديد

يذكر أن الفنانة مي فاروق كانت قد طرحت من قبل أغنيتها الأولى من ألبومها"تاريخى" وكانت بعنوان "باركوا " كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج باسم دوما، وأغنيتها الثانية "سلطانة " كلمات عبد الرحمن محمد، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وإخراج الفنان محمد العمروسى، فى أول تجربة إخراجية له مع الأغنيات، وأغنيتها الثالثة "ميزنى"، من كلمات تامر حسين، وألحان تامر عاشور، وتوزيع موسيقى أحمد إبراهيم.

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