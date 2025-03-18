بشأن الطفل يوسف، مؤلفة مسلسل "لام شمسية" توجه رسالة لمشاهدي العمل

مسلسل لام شمسية، وجهت السيناريست مريم نعوم عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لجمهور ومشاهدي مسلسلها الرمضاني "لام شمسية" والذي يعرض خلال النصف الثاني من شهر رمضان الجاري عبر قناة dmc ومنصة watch it.

السيناريست مريم نعوم

وكتبت مريم نعوم قائلة: "أنا بكتب البوست ده بصفتي أم مش سيناريست.. أرجوكم أرجوكم أرجوكم ماتحملوش الطفل بطل المسلسل أكثر من طاقته بالبوستات اللي فيها أسئلة مربكة أو تعليقات بتوصم الشخصية اللي بيلعبها أو تحليلات غير علمية.. الطفل ده أشجع من ناس كتير قوي.. فأرجوكم نمسك نفسنا شوية عن الرغبة في إننا ننزل بوستات فيها أي تعليقات أو أسئلة ممكن تكون مؤذية حتى لو النية طيبة".

وتابعت: "لإن الهدف الجماعي أهم بكتير من التعليقات الفردية اللي ضررها هيكون أكبر بكتير من نفعها في اللحظة دي.. خاصة إن كل الأسئلة هيتجاوب عليها على مدار الأحداث.. لسة ١٣ حلقة".

مسلسل لام شمسية

ويتناول العمل قضية التحرش بالأطفال وذلك من خلال شخصية الطفل "يوسف" نجل "طارق" أحمد السعدني، ضمن أحداث المسلسل، والذي يتعرض للتحرش من "وسام" محمد شاهين صديق والده، وتتوالى الأحداث.

مسلسل لام شمسية الحلقة 2

وشهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "لام شمسية" بطولة الفنانة أمينة خليل، والفنان أحمد السعدني، تطورات عديدة، حيث يتم نقل "وسام" محمد شاهين، إلى المستشفى بعد فقدانه الوعي إثر ضربة "طارق" أحمد السعدني، بعدما أخبرته "نيللي" أمينة خليل أنها شاهدت وسام يتحرش بابنهما "يوسف".

وفي المستشفى، يخبر طارق الاستقبال بأن فقدان الوعي كان نتيجة ضربه لوسام وسقوطه على الأرض، ليتم نقله للعمليات بعد معرفة الأطباء بإصابته بنزيف في المخ.

وتحضر الشرطة للمستشفى بعدما يتم إخبارها بسبب فقدان الوعي للمريض يوسف، وهناك تصطحب طارق لقسم الشرطة ويتم التحقيق معه فيما جرى، وتذهب مع طارق للقسم زوجته نيللي ومحامية قريبتها.

ويتم حجز طارق للعرض على النيابة صباح اليوم التالي، فيما تنجح عملية وقت نزيف المخ لوسام، غير أن والدته تعلم ما جرى وذلك بعدما تتقدم نيللي ببلاغ هتك عرض ضد وسام، في محاولة لحماية طارق من عواقب ما جرى وتحسين موقفه في التحقيق.

أبطال مسلسل لام شمسية

مسلسل لام شمسية ينتمى لنوعية أعمال الـ 15 حلقة، ومن بطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد وعدد من الأطفال، ومن تأليف مريم نعوم وإخراج كريم الشناوى.

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