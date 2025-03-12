أخبار مصر: زلزال في الكرة المصرية بعد أزمة القمة، ضبط إبراهيم سعيد، كندا تهدد ترامب بعمل يهز الأمريكيين، إخلاء سبيل سعد الصغير

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

4 شواهد ترجح إعادة مباراة الأهلي والزمالك وسيناريو واحد يدخل الكرة المصرية في نفق مظلم

أثار وصول طاقم حكام دولي سعودي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لإدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، بعد إلغائها واعتبار الأهلي خاسرًا 2-0 حالة من الجدل الواسع بين جماهير كرة القدم المصري.

اللي بيحصل دا تمثيلية، عماد متعب يتقدم باستقالته من رابطة الأندية

تقدم عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، باستقالته من منصب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة خلال بيان رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

إخلاء سبيل سعد الصغير من قسم النزهة وتوجهه إلى منزله بشبرا

أخلت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة سبيل المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد التأكد أنه غير مطلوب في قضايا أخرى وانتهاء إجراءات الإفراج عنه.

في خطاب رسمي لرابطة الأندية، الزمالك يطالب بنقاط القمة وتطبيق اللائحة على الأهلي

أرسل مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خطابًا رسميًّا إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة للمطالبة بالحصول على نقاط مباراة الأهلي في الجولة الأولى لمباريات المرحلة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

البيت الأبيض: ترامب أوقف زيلينسكي عند حده ووضعه في مكانه الصحيح

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عند حده ووضعه في مكانه الصحيح، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لديها نية جادة في التوصل إلى سلام.

القبض على لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد

ألقت مأمورية مباحث من تنفيذ الأحكام، القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك سابقًا، تنفيذًا لحكم نفقة لصالح طليقته وحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط.

عجائب وغرائب الكرة المصرية، وصول طاقم حكام سعودي إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة رغم انسحاب الأهلي

الأهلي والزمالك، وصل طاقم حكام سعودي إلى أحد فنادق القاهرة قبل قليل، من أجل إدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

كتلته 3.5 أضعاف الشمس، اليوم اقتران القمر مع ألمع نجم ببرج الأسد

يترقب العالم اليوم 12 مارس 2025، ظاهرة فلكية مميزة ومن المرجح أن تكون أجمل المشاهد رصدًا في ليالي رمضان.

من روايح الصيف، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود طقس دافئ على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على الجنوب، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بدعم من التحالف الدولي، قسد تعلن أول عملية ضد داعش بعد اتفاق الاندماج

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فجر اليوم الأربعاء، إنها تنفذ عملية أمنية "دقيقة"، تستهدف خلايا لتنظيم "داعش"، بدعم من التحالف الدولي، في الريف الغربي لمدينة الرقة، شمال شرق سوريا.

لحظة بكاء محمد صلاح بعد خروج ليفربول من ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو وصور)

خيمت علامات الحزن والأسى على وجه النجم محمد صلاح نجم ليفربول، بعد هزيمة فريقه أمام باريس سان جيرمان بركلات الترجيح من نقطة الجزاء 4-2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا ليلجـأ الفريقان لركلات الترجيح بعد أن أصبحت النتيجة النهائية بين الفريقين التعادل 1/1 ذهابًا وإيابًا.

هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

أعلنت منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي المملوكة لمجموعة بايت دانس الصينية، أنها أدخلت ميزة على التطبيق تتيح للأهل في دول الاتحاد الأوروبي، تحديد الوقت الذي يمضيه أولادهم المراهقون في استخدام التطبيق.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي مدريد

تقام خلال اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودور القسم الثاني أ (دوري المحترفين).

محتجزو قطار باكستان يهددون بإعدام الرهائن خلال 48 ساعة حال عدم تنفيذ مطالبهم

قالت الشرطة الباكستانية ومتمردون انفصاليون إن مسلحين فجروا خطًّا للسكك الحديدية وأطلقوا النار على قطار ركاب في جنوب غرب باكستان واحتجزوا عشرات الرهائن واشتبكوا مع قوات الأمن التي كانت تشن عملية إنقاذ.

تفاصيل اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في ريف درعا (فيديو)

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الأربعاء، تفاصيل اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزله في مدينة الصنمين بريف درعا.

مهزلة القمة 130، طاقم الحكام السعودي يغادر القاهرة اليوم عائدا إلى المملكة

يغادر القاهرة اليوم الأربعاء طاقم الحكام السعودي، الذي كان مكلفًا بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في طريق العودة إلى بلاده.

بدء تسريح 50% من موظفي وزارة التعليم في الولايات المتحدة

أعلنت وزارة التعليم الأمريكية مساء أمس الثلاثاء خطة لتقليص عدد العاملين لديها بنسبة 50%، وتخفيض عدد الموظفين البالغ عددهم أكثر من 4100 موظف إلى النصف تقريبًا.

الحق قدم، اليوم غلق باب التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية وعلوم

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية، اليوم الأربعاء، باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم ويزداد البحث حول، خطوات ورابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية وعلوم.

المصائب لا تأتي فرادى، تقييم وإحصائيات كارثية لمحمد صلاح أمام سان جيرمان (صور)

المصائب لا تأتي فرادى على محمد صلاح، فبعد صاعقة وداع ليفربول لدوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان بضربات الترجيح بنتيجة 1-4، وفقد الفرعون المصري ورقة قوية لنيل جائزة الكرة الذهبية، جاء تقييم وإحصائيات المباراة لتشكل صدمة جديدة لمو صلاح حيث أكدت أن النجم المصري، لم يقدم المستوى المنتظر منه في لقاء سان جيرمان الفرنسي مساء الثلاثاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

لجنة تقصي الحقائق بأحداث الساحل السوري تطالب باعتقال مرتكبي المجازر ضد المدنيين

أحداث الساحل السوري، أكدت لجنة سورية لتقصي الحقائق تحقق في سلسلة من جرائم القتل الطائفية مساء أمس الثلاثاء إنه لا أحد فوق القانون وإنها ستطلب من النيابة العامة اعتقال أي مرتكبين لهذه الجرائم وتقديمهم للعدالة.

عمره 300 عام ومكتوب بخط اليد، قصة مصحف آل الشيخ بقنا الذي يصيب من يحلف عليه كذبا بلعنة (صور)

على بعد كيلومترات من مركز نقادة غرب محافظة قنا، تقع قرية حاجر دنفيق، وعلى جانبي الطريق الصحراوي، يقع منزل مكون من طابق واحد يقطن فيها آل الشيخ الذين يمتلكون مصحفًا عمره أكثر من 300 عام، ومكتوبًا بخط اليد من جدهم السابع، هذا المصحف الذي كان شاهدًا عيانًا على الخصومات الثأرية.

موديلات وطرازات مختلفة، اليوم جلسة مزاد لبيع سيارات وارد الخارج بمطار القاهرة

تنطلق جلسة جمارك مطار القاهرة لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، وبضائع جمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة.

مفاجأة صادمة وراء واقعة انقلاب أتوبيس بترعة البراجيل والأهالي يستغيثون (صور)

حصلت فيتو على أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بأحد المصارف بطريق البراجيل أوسيم والذي نتج عنه مصرع اثنين وإصابة 16 آخرين تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، بينما لاذ السائق بالهرب، وقامت قوات المرور بسحب الأتوبيس وسحب السيارة.

مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025 بعد التبكير

يبحث العديد من المواطنين خلال الساعات الحالية عن مواعيد صرف مرتبات شهر مارس 2025، وهو ما كشفته وزارة المالية، حيث وضعت جدول صرف مرتبات مارس 2025، للعاملين بالدولة في جميع الوزارات والهيئات والجهات التابعة.

اليوم، قطع المياه عن عدة مناطق بحدائق أكتوبر لمدة 18 ساعة

أعلن جهاز مدينة حدائق أكتوبر ضعف وانقطاع المياه عن مناطق ابني بيتك ١ و٢ و٣ والتجمعات السكنية بجوار قسم شرطة حدائق أكتوبر وشارع النوادي ورحاب أكتوبر وصن كابيتال حتى ١٠٤ عمارة الإسكان البديل وذلك اليوم الأربعاء الموافق ١٢/٣/٢٠٢٥ من الساعة التاسعة مساء حتى الثالثة عصرا يوم الخميس ١٣/٣/٢٠٢٥.

اللقطات الأولى لتحرير رهائن داخل فرع بنك شهير في فرنسا (فيديو)

حررت قوات خاصة بالشرطة الفرنسية رهائن في وكالة مصرفية في مدينة روميي-سور-سين في منطقة أوب الفرنسية وألقت القوات القبض على محتجز الرهائن.

كندا تهدد واشنطن بقطع الكهرباء عن الأمريكيين ردا على إجراءات ترامب

رد رئيس وزراء مقاطعة أونتاريو الكندية دوج فورد، على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي أعلن فيها تطبيق زيادة الرسوم الجمركية الإضافية على واردات الصلب والألومنيوم القادمة من كندا ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأربعاء، بقيمة تتراوح بين 25% و50% على هذه الواردات، مشددًا على أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الصناعة الأمريكية وحماية العمالة المحلية.

اليوم، نهاية مهلة إعفاء غرامات التأخير على أقساط الوحدات السكنية والأراضي

تنتهي مهلة الإعفاء بنسبة 70% من قيمة غرامات التأخير على الأقساط المستحقة على الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضي بمختلف أنواعها (سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، اليوم الأربعاء، وذلك حال سداد كامل المستحقات المتأخرة.

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