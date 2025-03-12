اللي بيحصل دا تمثيلية، عماد متعب يتقدم باستقالته من رابطة الأندية

تقدم عماد متعب، نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، باستقالته من منصب نائب رئيس رابطة الأندية المحترفة خلال بيان رسمي عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي إكس.

وجاء نص البيان كالتالي: "منذ اعتزالي كرة القدم عام 2018، كان هدفي بعد الاعتزال، سواء من خلال العمل الإعلامي أو من خلال العمل العام التطوعي كنائب لرئيس رابطة الأندية المحترفة، هو العمل على خدمة وتطوير كرة القدم، هذه اللعبة التي كانت سببًا في كل ما وصلت إليه بعد فضل الله سبحانه وتعالى".

وأضاف عماد متعب في بيانه: "تعلمت طوال مشواري داخل النادي الأهلي تحمل المسؤولية، ولم أعتد مجرد التواجد في مكان لا أستطيع الإنجاز أو الإضافة داخله، وتشرفت منذ إنشاء رابطة الأندية المحترفة عام 2021 بتمثيل النادي الأهلي، الذي له الفضل الأول والأخير في صنع اسم عماد متعب، لكن اليوم أتقدم باعتذاري للنادي الأهلي عن عدم الاستمرار في تمثيله داخل رابطة الأندية المحترفة".

وأكد متعب: "أتقدم اليوم باستقالتي من رابطة الأندية المحترفة، لأنه منذ اليوم الأول لم تُترك لي أي مساحة للعمل داخل الرابطة. على مدار ثلاث سنوات، لم أكن يومًا صانع قرار أو حتى شريكًا أو مستشارًا في أي قرار تم اتخاذه من قبل الرابطة".

وقال متعب: "قد يتساءل البعض لماذا لم أتقدم باستقالتي من قبل رغم أنني لم أكن شريكًا في اتخاذ أي قرار منذ البداية؟ الحقيقة أنني لم أرغب في تصدير الأزمات، وكان لدي أمل دائم في أن تتغير الأوضاع للأفضل وأن يكون لي دور حقيقي داخل الرابطة، لكن بعد مرور هذه الفترة دون أي تغيير، لم تعد هناك جدوى من الاستمرار في منصب بلا تأثير حقيقي".

وأضاف متعب في البيان: "وجاءت أحداث القمة الأخيرة وانسحاب النادي الأهلي لتكون نقطة فاصلة أكدت لي أن الأمور لن تتغير، وأن وجودي داخل الرابطة أصبح بلا معنى. لذا، جاء قراري اليوم احترامًا لنفسي ولتاريخي وللكيان الذي أمثله".

واختتم البيان: "مرة أخرى، أشكر النادي الأهلي على شرف اختياري لتمثيله داخل الرابطة، وأعتذر في نفس الوقت له ولجماهيره عن عدم الاستمرار في مهمتي. كل التوفيق لزملائي في رابطة الأندية في ما هو قادم".

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