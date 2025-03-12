إخلاء سبيل سعد الصغير من قسم النزهة وفي طريقه إلى منزله بشبرا

أخلت قوات الأمن بقسم شرطة النزهة سبيل المطرب الشعبي سعد الصغير، بعد التأكد أنه غير مطلوب في قضايا أخرى وانتهاء إجراءات الإفراج عنه.



ويتوجه المطرب سعد الصغير إلى منزله بشبرا الخيمة الذي يحتشد أمامه عدد كبير من محبي المطرب والذين ينتظرونه للاحتفال به.



وكان قد كشف مصدر مطلع أن رئيس مباحث قسم شرطة النزهة انتهى من إجراءات خروج المطرب الشعبي سعد الصغير.

وأوضح المصدر أنه تم فحص وضع المطرب القانوني وأنه ليس عليه قضايا أخرى بعد سداد الغرامات.



واحتشد عدد كبير من محبي المطرب الشعبي سعد الصغير وأقاربه أمام منزله وأقاموا احتفالًا شعبيًّا في منطقة شبرا الخيمة لاستقبال سعد الصغير فور خروجه من القسم، بعد تنفيذ فترة عقوبته في قضية حيازته مواد مخدرة.

وكان الفنان سعد الصغير وصل إلى قسم شرطة النزهة، اليوم، لإتمام إجراءات الإفراج عنه بعد أن قضى 6 أشهر في السجن، بسبب قضية حيازة وتعاطي المواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزته في مطار القاهرة.



وكانت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة بالعباسية، قضت في وقت سابق، بقبول الاستئناف الذي قدمه سعد الصغير على حكم سجنه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة، وقررت تخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.

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