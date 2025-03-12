كتلته 3.5 أضعاف الشمس، اليوم اقتران القمر مع ألمع نجم ببرج الأسد

يترقب العالم اليوم 12 مارس 2025، ظاهرة فلكية مميزة ومن المرجح أن تكون أجمل المشاهد رصدًا في ليالي رمضان.

القمر والنجم ريجولوس (قلب الأسد)

وبعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل فى ذلك اليوم يتراءى القمر مقترنًا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم فى برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عمومًا.

وعن هذه الظاهرة أكد الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزياقية أن بعد غروب الشمس مباشرة ودخول الليل في 12مارس يتراءى القمر مقترنًا مع النجم ريجولس Regulus أو قلب الأسد، وهو ألمع نجم في برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عموما، تبلغ كتلته 3.5 مرة مثل كتلة الشمس ويبعد عن الأرض حوالي 79 سنة ضوئية.

وقال تادرس إنه يمكن رؤية هذا الاقتران بالعين المجردة السليمة في السماء طوال الليل إلى أن يبدأ المشهد في الغروب بغضون الساعة الـ 5:30 صباح اليوم التالي.

12 مارس زحل في التقابل مع الشمس

ويكون زحل في التقابل مع الشمس يوم 12 مارس، وهي ظاهرة تقابل الكواكب مع الشمس بالنسبة للأرض هي ببساطة إضاءة وجه الكوكب بالكامل وهي تشبه تماما إضاءة قرص القمر في مرحلة البدر.

وسيكون وجه كوكب زحل (لؤلؤة كواكب المجموعة الشمسية) مضاء بالكامل بواسطة الشمس في ذلك اليوم وسيكون بالطبع أكثر إشراقًا من أي وقت آخر في السنة.



علمًا بأن زحل يظهر كنجم أصفر في السماء للعين المجردة السليمة، ولكن الأمر يحتاج إلى تلسكوب صغير لرؤية حلقاته.

يظهر الكوكبان الزهرة (ألمع كواكب المجموعة الشمسية) وعطارد (مرسال الآلهة) في النصف الأول من شهر مارس، حيث يمكن رؤيتهما بالعين المجردة السليمة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس مباشرة إلا أنهما يقترنان ويكونان أقرب لبعضهما البعض في ذلك اليوم إلى أن يغربا معًا في الـ 7:10 مساء تقريبَا.

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