مهزلة القمة 130، طاقم الحكام السعودي يغادر القاهرة اليوم عائدا إلى المملكة

الأهلي والزمالك، يغادر القاهرة اليوم الأربعاء طاقم الحكام السعودي، الذي كان مكلفًا بإدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري الممتاز، في طريق العودة إلى بلاده.

وكان وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي تواصل مع نظيره السعودي، طالبًا منه إرسال طاقم حكام سعودي على متن طائرة خاصة إلى القاهرة لإدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، وهو ما استجاب له الوزير السعودي، إلا أن الزمالك تمسك بإقامة المباراة في موعدها وعدم تأجيلها دقيقة واحدة، كما تمسك الزمالك بطاقم التحكيم المصري بقيادة محمود بسيوني لإدارة المباراة.

أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فيتو

الزمالك يرفض تأجيل القمة 130

وكانت الطائرة الخاصة التي تقل الطاقم السعودي غادرت المملكة على أمل موافقة الزمالك على التأجيل، وبعد إلغاء اللقاء سيقضي الطاقم السعودي يومًا ترفيهيًّا اليوم في القاهرة على أن يغادروا مساء اليوم الأربعاء إلى السعودي.

وعندما غاب الأهلي عن الموعد القانوني لحضوره إلى إستاد القاهرة لحضور لقاء القمة أمام الزمالك، أطلق الحكم محمود بسيوني صفارته معتبرا الزمالك فائزا بالمباراة بهدفين مقابل لا شيء.

إلغاء مباراة الأهلي والزمالك

وأعلن الحكم محمد بسيوني إلغاء مباراة القمة بين الزمالك والأهلي في إطار منافسات الدوري المصري بعد عدم حضور الفريق الأحمر لإستاد القاهرة لخوض المباراة.

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