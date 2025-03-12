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هتتحكم في حساب ابنك، تيك توك يطلق ميزة هامة انتظرها الآباء في الاتحاد الأوروبي

تيك توك، فيتو
تيك توك، فيتو

أعلنت منصة تيك توك للتواصل الاجتماعي المملوكة لمجموعة بايت دانس الصينية، أنها أدخلت ميزة على التطبيق تتيح للأهل في دول الاتحاد الأوروبي، تحديد الوقت الذي يمضيه أولادهم المراهقون في استخدام التطبيق.

وتمنح هذه الميزة الجديدة الأهل القدرة على فرض حدّ زمني يومي على أولادهم المراهقين مباشرة من حساباتهم، من خلال وضعية تسمى “الاتصال العائلي”.

وعلى غرار ما وفرته منذ أشهر عدة منصة إنستجرام المنافسة التابعة لمجموعة ميتا الأمريكية، لا يمكن التحايل على هذه الميزة التي تمنع من تتراوح أعمارهم بين 13 و17 عامًا من الوصول مؤقتًا إلى التطبيق، إلا إذا عدّلها الشخص البالغ.


وفي الأسابيع المقبلة، سيسمح تيك توك الذي يشير إلى أن لديه أكثر من 175 مليون مستخدم شهريا في دول الاتحاد الأوروبي، للأهل أيضا بمعرفة أي حسابات يتابعها أولادهم المراهقون عبر التطبيق، وأي صفحات، بالإضافة إلى الحسابات التي حظروها.

 

وستطلق الشبكة الاجتماعية أيضا ميزة «التأمل» لمن تقل أعمارهم عن 16 عامًا.

فاعتبارًا من الساعة العاشرة مساء، سيتم وقف استخدام التطبيق لتوفير تمارين استرخاء مصحوبة بموسيقى هادئة.

وذكّرت المجموعة أمس الثلاثاء بأنها وظفت أكثر من 500 وسيط ناطق بالفرنسية وأكثر من 6000 متخصص في اللغات الأوروبية.

وقال ناطق باسم تيك توك «هذه الأرقام تفوق ما تعتمده مختلف المنصات الأخرى مجتمعة».

وأوضح أن الإشراف سمح بين يوليو وسبتمبر 2024، بحذف أكثر من 24 مليون حساب في مختلف أنحاء العالم يشتبه في أنها مملوكة لأشخاص تقل أعمارهم عن 13 عاما، وهو الحد الأدنى للسن الذي يسمح لصاحبه استخدام التطبيق.

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