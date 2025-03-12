الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

من روايح الصيف، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس، فيتو
حالة الطقس، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وتوقعت أن يسود  طقس دافئ  على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على الجنوب، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

 

حالة الطقس غدا، شبورة مائية على هذه الطرق

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 11 -3- 2025 بمحافظة البحيرة


طقس اليوم الصباح الباكر وليلا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.


وفي ما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى   16  ودرجة الحرارة العظمى 27

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 28

بنها: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى  27

الإسكندرية:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى 25

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 13 ودرجة الحرارة العظمى 27

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 13  و درجة الحرارة العظمى 28

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 06 ودرجة الحرارة العظمى 19

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 23

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 16 ودرجة الحرارة العظمى 28

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى  28

السويس: درجة الحرارة الصغرى 14 ودرجة الحرارة العظمى: 28

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 18 ودرجة الحرارة العظمى 28

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 17 ودرجة الحرارة العظمى 26

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 27

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 28

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 11 ودرجة الحرارة العظمى 28

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 12  ودرجة الحرارة العظمى:  29

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى  13 ودرجة الحرارة العظمى 29

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

أسوان: درجة الحرارة الصغرى 14  ودرجة الحرارة العظمى 31

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