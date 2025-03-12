الأربعاء 12 مارس 2025
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خارج الحدود

بدعم من التحالف الدولي، قسد تعلن أول عملية ضد داعش بعد اتفاق الاندماج

قوات سوريا الديمقراطية،
قوات سوريا الديمقراطية، فيتو

قالت قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، فجر اليوم الأربعاء، إنها تنفذ عملية أمنية "دقيقة"، تستهدف خلايا لتنظيم "داعش"، بدعم من التحالف الدولي، في الريف الغربي لمدينة الرقة، شمال شرق سوريا.

وأعلنت "قسد" عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، أن قواتها وبدعم من التحالف الدولي، تجري عملية أمنية "دقيقة" تستهدف خلايا لتنظيم داعش الإرهابي تمركزت في بعض الأوكار في الريف الغربي لمدينة الرقة.

وكانت قد نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر من "قسد" قوله إن عمليات مشتركة مع القوات السورية ستنطلق في الأيام المقبلة ضد التنظيم.

ويأتي إعلان هذه العملية ضد خلايا "داعش" بعد يوم من توقيع قوات سوريا الديمقراطية اتفاق اندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية.

وكانت خلايا تابعة لتنظيم داعش، قد هاجمت يوم الإثنين الماضي، حاجزًا لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" في بلدة الكرامة بريف الرقة، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

ولم يسفر الهجوم عن سقوط قتلى، فيما أكد المرصد أن المهاجمين تمكنوا من الفرار.

وأحصى المرصد السوري 36 عملية قامت بها خلايا تنظيم داعش ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية لـ"قسد" منذ مطلع العام الحالي، تمت عبر هجمات مسلحة واستهدافات وتفجيرات.

ووفق توثيقات المرصد، بلغت حصيلة القتلى جراء تلك العمليات 12 قتيلًا، بينهم 8 من "قسد"، و4 عناصر من تنظيم داعش.

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قوات سوريا الديمقراطية سوريا داعش التحالف الدولي الريف الغربي لمدينة الرقة القوات السورية

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