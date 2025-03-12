مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي مدريد

تقام خلال اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودور القسم الثاني أ (دوري المحترفين).

الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة ضد زد - الساعة 9:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

فاركو ضد البنك الأهلي - الساعة 9:30 مساءً.

بيراميدز ضد المصري - الساعة 9:30 مساءً - Ontime sports 1

فريق بيراميدز، فيتو

دوري أبطال أوروبا

ليل ضد بروسيا دورتموند - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

أستون فيلا ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أرسنال ضد آيندهوفن - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

دوري القسم الثاني (دوري المحترفين)

لافيينا إف سي ضد أبو قير للأسمدة - الساعة 9:30 مساءً

أسوان ضد الداخلية - الساعة 9:30 مساءً

المقاولون العرب ضد بترول أسيوط - الساعة 9:30 مساءً

بروكسي ضد بلدية المحلة - الساعة 9:30 مساءً

وادي دجلة ضد كهربا الإسماعيلية - الساعة 9:30 مساءً

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