مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي مدريد
تقام خلال اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودور القسم الثاني أ (دوري المحترفين).
الدوري المصري الممتاز
غزل المحلة ضد زد - الساعة 9:30 مساءً - قناة Ontime sports 2
فاركو ضد البنك الأهلي - الساعة 9:30 مساءً.
بيراميدز ضد المصري - الساعة 9:30 مساءً - Ontime sports 1
دوري أبطال أوروبا
ليل ضد بروسيا دورتموند - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD
أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD
أستون فيلا ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD
أرسنال ضد آيندهوفن - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD
دوري القسم الثاني (دوري المحترفين)
لافيينا إف سي ضد أبو قير للأسمدة - الساعة 9:30 مساءً
أسوان ضد الداخلية - الساعة 9:30 مساءً
المقاولون العرب ضد بترول أسيوط - الساعة 9:30 مساءً
بروكسي ضد بلدية المحلة - الساعة 9:30 مساءً
وادي دجلة ضد كهربا الإسماعيلية - الساعة 9:30 مساءً
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