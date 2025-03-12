الأربعاء 12 مارس 2025
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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي مدريد

ريال مدريد أتليتكو
ريال مدريد أتليتكو مدريد، فيتو

تقام خلال اليوم الأربعاء، العديد من المباريات الهامة في الدوري المصري الممتاز ودوري أبطال أوروبا ودور القسم الثاني أ (دوري المحترفين).

الدوري المصري الممتاز

غزل المحلة ضد زد - الساعة 9:30 مساءً - قناة Ontime sports 2

فاركو ضد البنك الأهلي - الساعة 9:30 مساءً.  

بيراميدز ضد المصري - الساعة 9:30 مساءً - Ontime sports 1

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

دوري أبطال أوروبا

ليل ضد بروسيا دورتموند - الساعة 7:45 مساءً - قناة بي إن سبورت 2 HD

أتليتكو مدريد ضد ريال مدريد - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 1HD

أستون فيلا ضد كلوب بروج - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 4 HD

أرسنال ضد آيندهوفن - الساعة 10 مساءً - قناة بي إن سبورت 3 HD

 

دوري القسم الثاني (دوري المحترفين) 

لافيينا إف سي ضد أبو قير للأسمدة - الساعة 9:30 مساءً

أسوان ضد الداخلية - الساعة 9:30 مساءً

المقاولون العرب ضد بترول أسيوط - الساعة 9:30 مساءً 

بروكسي ضد بلدية المحلة - الساعة 9:30 مساءً 

وادي دجلة ضد كهربا الإسماعيلية - الساعة 9:30 مساءً 

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