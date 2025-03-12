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حوادث

القبض على لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد

إبراهيم سعيد، فيتو
إبراهيم سعيد، فيتو

ألقت مأمورية مباحث من تنفيذ الأحكام، القبض على إبراهيم سعيد لاعب النادي الأهلي والزمالك سابقًا، تنفيذًا لحكم نفقة لصالح طليقته وحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط. 

أوضح مصدر مطلع، أن إبراهيم سعيد تقدم بمعارضة على الحكم الصادر ضده. 

وكانت عاقبت محكمة أسرة النزهة، إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك السابق، بالحبس شهرًا لامتناعه عن دفع مصروفات دراسية قدرها 227 ألف جنيه لابنته من طليقته الأولى.

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