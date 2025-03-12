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الحق قدم، اليوم غلق باب التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية وعلوم

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معلم مساعد مادة، فيتو

يغلق موقع بوابة الوظائف الحكومية، اليوم  الأربعاء، باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم لوظائف معلم مساعد بوزارة التربية والتعليم ويزداد البحث حول، خطوات ورابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية وعلوم.

 

ومن خلال السطور التالية نستعرض، خطوات ورابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية وعلوم.

 

رابط التقديم لوظائف معلم مادتي الدراسات الاجتماعية وعلوم

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، عن مسابقة لشغل ٣٥٠٠ وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، و٢٠٠٠ وظيفة معلم مساعد دراسات اجتماعية وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات  الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد.

 

خطوات التقديم للوظائف عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية

ولمعرفة خطوات التقديم لتلك الوظائف  عبر موقع بوابة الوظائف الحكومية للتقدم للوظيفة يجب اتباع الخطوات التالية:

 

1_ التسجيل في بوابة الوظائف الحكومية

2_ يقوم المتقدم بالضغط على «الوظائف» فتظهر له شاشة بجميع الوظائف المتاحة على الموقع، ليقوم المتقدم بالضغط على الوظيفة المراد الالتحاق بها.

3 - وفي حالة الوظائف التي لا يكون التقديم فيها بالبريد أو باليد، ستجد أسفل الصفحة «تقديم الطلب» قم بالضغط عليها، واستيفاء البيانات المطلوبة.

4- وبعد الانتهاء من عملية التسجيل على البوابة، وانتهاء فترة التقديمات على الوظيفة المختارة، تعرض لك البوابة أعلى الصفحة الرئيسية وظائف جرى تحديد موعد الامتحان لها، ووظائف جرى تحديد موعد المقابلة للاطلاع على الموعد المخصص لذلك.

5- وفي حال لم تظهر النتيجة، يمكنك الاستعلام عن حالة الطلب من خلال إدخال الرقم القومي ورقم التقديم ثم الضغط على «استعلام».

 

ويمكن للراغبين في التقديم الاطلاع على الشروط التي يتعين توافرها في المتقدم، والمستندات المطلوبة على موقع البوابة.

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