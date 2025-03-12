البيت الأبيض: ترامب أوقف زيلينسكي عند حده ووضعه في مكانه الصحيح

أكدت المتحدثة الرسمية باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أوقف رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي عند حده ووضعه في مكانه الصحيح، لافتة إلى أن الولايات المتحدة لديها نية جادة في التوصل إلى سلام.



وقالت ليفيت لقناة "فوكس نيوز" الأمريكية: “كان هناك الكثير من المشككين في واشنطن، لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بارع في إبرام الصفقات ومفاوض ماهر، فقد وضع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مكانه الصحيح وأبلغه أن الأمريكيين جادون بشأن اتفاق السلام”.

وأضافت: "نحن راضون للغاية عن كيفية انتهاء الصفقة التي تم التوصل إليها اليوم مع الأوكرانيين. ونأمل أن يستمر هذا لفترة طويلة وإلى الأبد - هذا هو هدف الرئيس ترامب، ونأمل أن نتمكن من تحقيق هذا الهدف".

وفي الوقت نفسه، أشارت ليفيت إلى أنها لم تتلق معلومات بخصوص رد فعل روسيا على الاتفاقات التي تمت مناقشتها في جدة بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وقالت: "لم أتلق أي معلومات حول ذلك. أعلم فقط أن وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز يعملان بشكل جدي فعلا في هذا المجال.. من الواضح أن الرئيس ترامب منخرط جدا في هذا العمل. ويتم إطلاعه طوال اليوم على الوضع المترتب في العربية السعودية".



وجاء في بيان أمريكي أوكراني مشترك عقب اجتماع وفدي البلدين في السعودية أن "أوكرانيا أعربت عن استعدادها لقبول المقترح الأمريكي بشأن التوصل إلى وقف إطلاق نار فوري وانتقالي لمدة 30 يومًا، يمكن تمديده باتفاق متبادل بين الأطراف، وهو ما يتوقف على القبول والتنفيذ المتزامن من جانب روسيا الاتحادية".



وأضاف البيان أن "الولايات المتحدة سترفع فورًا تعليق تبادل المعلومات الاستخباراتية وستستأنف تقديم المساعدات الأمنية لأوكرانيا".

وتابع البيان أن "رئيسي البلدين دونالد ترامب وفلاديمير زيلينسكي اتفقا على التوصل إلى اتفاق شامل في أقرب وقت ممكن لتطوير الموارد المعدنية الحيوية في أوكرانيا، من أجل توسيع الاقتصاد الأوكراني وتعويض تكلفة المساعدات الأمريكية، وضمان أمن وازدهار طويل الأمد لأوكرانيا".

وأضاف البيان أن الوفدين الأمريكي والأوكراني اتفقا على تشكيل فرق تفاوض والبدء فورًا بمحادثات حول سلام دائم.



واستضافت مدينة جدة السعودية، أمس الثلاثاء، مباحثات بين وفدين من الولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث ضم الوفد الأمريكي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز، فيما مثّل الجانب الأوكراني وزير الخارجية أندريه سيبيها ووزير الدفاع رستم أوميروف ومدير مكتب الرئيس أندريه يرماك.



وكانت محادثات روسية أمريكية رفيعة المستوى قد انعقدت في العاصمة السعودية الرياض، في 18 شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقت موسكو وواشنطن على تهيئة الظروف لاستئناف التعاون، وإزالة القيود على عمل السفارات، وإنشاء مجموعات عمل لحل الأزمة الأوكرانية. فيما أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى إنهاء دائم للصراع في أوكرانيا.

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