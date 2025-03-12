تفاصيل اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في ريف درعا (فيديو)

اغتيال السفير السوري المنشق، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان فجر اليوم الأربعاء، تفاصيل اغتيال السفير السوري المنشق نور الدين اللباد وشقيقه في إطلاق نار على منزله في مدينة الصنمين بريف درعا.

#الصنمين



المشاكل في الصنمين عشائرية بحتة، بين آل اللباد وآل الهيمد. وهي مشاكل قديمة عمرها سنوات، تتجدد الآن بسبب أن آل اللباد أصبح لديهم نفوذ بالحكومة داخل الأمن العام، ويقومون بتصفية ثاراتهم القديمة مع آل الهيمد بسيف الدولة والأمن العام والتهمة أنهم فلول للنظام! مع أن جميع… https://t.co/3ctBfLd1Ei pic.twitter.com/VZ2emZFREr March 11, 2025

ووفق المرصد، فإن المسلحين استهدفوا بالأعيرة النارية السفير السابق نور الدين اللباد وشقيقه عماد اللباد في الصنمين بريف درعا الشمالي، قبل أن يلوذوا بالفرار.

ريف درعا مدينة الحراك

مقتل ثلاث اشخاص (اثنين اشقاء وابن عم لهم)

نتيجة اطلاق نار عليهم من قبل مجهولين pic.twitter.com/G3JT045mUk — Wolverine (@Wolveri07681751) March 11, 2025

واللباد كان وزيرًا مفوضًا في وزارة الخارجية السورية، وعمل في سفارات سوريا، في اليمن وفرنسا والعراق وتركيا وليبيا.

وانشق نور الدين اللباد عن النظام عام 2013، والتحق في صفوف الثورة السورية، وعمل ممثلًا للائتلاف في فرنسا.

وشهدت مدينة الصنمين مؤخرًا معارك بين قوات الأمن السوري، ومجموعة "محسن الهيمد"، التي كانت تعمل لدى الأمن العسكري في نظام بشار الأسد.

ويشكّل الجنوب السوري معضلة للإدارة السورية الجديدة، إذ تقع في المنطقة ثلاث محافظات، هي القنيطرة ودرعا والسويداء، وتنتشر فيها مجموعات مسلحة متعددة، إضافة إلى وجود القوات الإسرائيلية واحتلالها مساحات كبيرة منها.

وبدأت أعمال العنف الأسبوع الماضي بين مقاتلين مرتبطين بالحكومة السورية الجديدة وقوات موالية للرئيس المخلوع بشار الأسد.

وأودت أعمال العنف في الساحل السوري بحياة أكثر من 1000 مدني غالبيتهم الساحقة من العلويين، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.

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