الأربعاء 12 مارس 2025
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أخبار مصر

موديلات وطرازات مختلفة، اليوم جلسة مزاد لبيع سيارات وارد الخارج بمطار القاهرة

سيارات جمارك مطار
سيارات جمارك مطار القاهرة، فيتو

تنطلق جلسة جمارك مطار القاهرة لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة، اليوم الأربعاء، وبضائع جمارك البيوع الجمركية بمطار القاهرة. 

ويشمل المزاد سيارات ملاكي ماركات وموديلات وطرازات مختلفة (نيسان - BMW - جيب شيروكي - تويوتا - مرسيدس - أودي بونتياك - فورد - لاندروفر - كاديلاك - ميتسوبيشي - بنتلي).

 

ويشمل المزاد بضائع جمرك البيوع الجمركية بمطار القاهرة (تليفونات محمول ماركات مختلفة realme - Samsung oppo - infinix - iphone وماركات أخرى - شيشة إلكترونية ولوازمها - ساعات ذكية) وخلافه من البضائع الجمركية المختلفة.

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