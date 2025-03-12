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حوادث

مفاجأة صادمة وراء واقعة انقلاب أتوبيس بترعة البراجيل والأهالي يستغيثون (صور)

انقلاب أتوبيس بترعة
انقلاب أتوبيس بترعة البراجيل ووقوع مصابين، فيتو

حصلت فيتو على أسماء المتوفين والمصابين في حادث انقلاب أتوبيس رحلات بأحد المصارف بطريق البراجيل أوسيم والذي نتج عنه مصرع اثنين وإصابة 16 آخرين تم نقلهم للمستشفى العام لتلقي العلاج، بينما لاذ السائق بالهرب، وقامت قوات المرور بسحب الأتوبيس وسحب السيارة.

 

ويواصل رجال البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جهودهم في ملاحقة سائق الأتوبيس الذي تبين أنه طفل عمره 14 عامًا عقب انتقال قوات الأمن  لموقع الحادث فور تلقي بلاغ من النجدة بالحادث. 

وبالفحص والاستماع لشهود العيان تبين أن سائق الأتوبيس طفل عمره 14 سنة وعقب وقوع سقوط الأتوبيس بالترعة لاذ بالفرار.

 

 

 

 

 

فيتو مع أهالي البراجيل

انتقلت فيتو لموقع الحادث والتقت أهالي قرية البراجيل بمدينة أوسيم  الذين أكدوا مطالبتهم، لجميع المسؤولين بإنشاء مطبات صناعية على  طريق  أوسيم البراجيل أسفل محور الضبعة الذي وصفوه بطريق الموت (أوسيم - البراجيل).

وشدد الأهالي على ضرورة إنشاء سور على جانب الطريق يفصل بين الطريق والترعة، كما طالبوا بوجود حملات ورقابة دورية وعقوبات رادعة للمخالفين وعمل تحليل مخدرات للسائقين ومنع الأطفال من قيادة السيارات.

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فيتو حادث انقلاب اتوبيس أوسيم البحث الجنائي

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