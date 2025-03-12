4 شواهد ترجح إعادة مباراة الأهلي والزمالك وسيناريو واحد يدخل الكرة المصرية في نفق مظلم

الأهلى والزمالك، أثار وصول طاقم حكام دولي سعودي إلى القاهرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، لإدارة مباراة القمة 130 بين الأهلي والزمالك، بعد إلغائها واعتبار الأهلي خاسرًا 2-0 حالة من الجدل الواسع بين جماهير كرة القدم المصري.

فيتو ترصد عددًا من المشاهد التي تزامنت أو تبعت أو سبقت موعد المباراة، تفتح الباب واسعًا أمام إمكانية إقامة المباراة، خلال الساعات القادمة.

طاقم الحكام المصري لمباراة الأهلي والزمالك، فيتو

وزير الرياضة يكشف عن استدعاء طاقم سعودي لإدارة القمة

المشهد الأول: خرج وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي قبل المباراة في تصريحات تليفزيونية، أكد من خلالها، أن هناك تواصلًا تم الاتحاد السعودي لكرة القدم، وأن هناك طاقم حكام سعودي في طريقه إلى القاهرة لإدارة المباراة، وقد وصل الطاقم السعودي إلى القاهرة بالفعل في الساعات الأول من صباح اليوم الأربعاء.

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رابطة الأندية تتجاهل نتيجة مباراة الأهلي والزمالك، فيتو

حساب رابطة الأندية يتجاهل نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

المشهد الثاني: الحساب الرسمي لرابطة الأندية المصرية المحترفة على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب إعلان حكم مباراة القمة محمود بسيوني إنهاء المباراة رسميًّا، واعتبار الزمالك فائزًا 2-0، قامت صفحة الرابطة بنشر نتائج ثلاث مباريات في الدوري الممتاز، تزامنت مع مباراة القمة التي انتهت بالانسحاب، لكن الصفحة تجاهلت في منشورها نتيجة مباراة الأهلي والزمالك ما أثار حالة من الجدل حول إمكانية أن يكون هناك احتمال لإقامة المباراة.

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سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، فيتو

إعلان الأهلي عدم استكمال الدوري حال عدم إقامة مباراة القمة

المشهد الثالث: عقب إعلان حكم مباراة الزمالك والأهلي محمود بسيوني اعتبار الأهلي منسحبًا أمام الزمالك، واحتساب المباراة لصالح الأبيض 2-0، خرج سعد شلبي المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عبر قناة النادي ليعلن أن قرار الأهلي واضح وهو عدم استكمال مسابقة الدوري، إلا بإعادة مباراة القمة 130 أمام الزمالك بحكام أجانب إعمالًا للائحة المسابقة، وأن الأهلي متمسك بقراره ولن يتراجع عنه.

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أحمد دياب رئيس رابطة الأندية، فيتو

رابطة الأندية تمتنع عن إعلان عقوبات المستحقة بحق الأهلي

المشهد الأخير: هو حالة الصمت الرهيب التي سيطرت على مسؤولي رابطة الأندية المصرية المحترفة، سواء بعد إنهاء المباراة، أو حتى للرد على مسؤول النادي الأهلي، وهو ما اعتبره البعض بمنزلة موافقة ضمنية لإعادة المباراة والرضوخ للأهلي ومسؤوليه، خاصة أن انسحاب الأهلي فعلًا من مسابقة الدوري وعدم استكمالها سيكون بمنزلة زلزال سيعصف بالجميع داخل منظومة كرة القدم المصرية وستكون له تبعات ليست فقط على الشارع الرياضي في مصر، ولكنها ستجعل الكرة المصرية ومسؤوليها أضحوكة وموضع سخرية الهيئات الرياضية الإقليمة والدولية ووكالات الأنباء والصحف العالمية، وأن دولة كبيرة بحجم مصر عاجزة عن تنظيم مسابقة كرة قدم.

ولكن برؤية تحليلية لكل المشاهد السابقة وغيرها، بات من المؤكد أن إعادة المباراة، أصبح من رابع المستحيلات، فالزمالك حصل على ثلاث نقاط بدون نقطة عرق واحدة، ستجدد آماله في المنافسة على المركز الثاني والمشاركة في دوري أبطال إفريقيا، بدلًا من المشاركة في الكونفدرالية.

فريق بيراميدز، فيتو

إعادة مباراة القمة 130 شبه مستحيل

كما أن الزمالك سيتمسك بتطبيق لائحة الانسحاب على الأهلي، أسوة بما تم معه عندما انسحب أمام الأهلي في وقت سابق، أما فريق بيراميدز متصدر الدوري والذي جاء انسحاب الأهلي ليمنحه فرصة ذهبية للتتويج بأول لقب من مسابقة الدوري الممتاز، فلن يقف متفرجًا وسيصعد الأزمة إلى أعلى مستوى إذا ما قررت رابطة الأندية إعادة مباراة الأهلي والزمالك، لأنه الرابح الأكبر من انسحاب الأهلي، بعدما أصبحت لديه فرصة في توسيع الفارق مع الأحمر إلى 6 نقاط.

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