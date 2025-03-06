محافظ الشرقية يشارك في الاحتفال السنوي بتأسيس الجامع الأزهر

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الأزهر الشريف سيظل منارة للعلم والمعرفة ونافذة للحفاظ على ثوابت الدين الصحيح ونشر ثقافة المحبة والسلام والتعايش الإنساني، حيث يقصده طلاب العلم من جميع أنحاء العالم ليتعلموا فيه صحيح الإسلام الوسطي والعلوم الإنسانية والتفقه في علوم الدين لبناء شخصية واعية قادرة على المساهمة والمشاركة في بناء المجتمعات والحفاظ على وحدة الأوطان.

بناء شخصية واعية

الاحتفال باليوم العالمى لتأسيس الأزهر

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ في الإحتفال السنوي لتأسيس الجامع الأزهر الشريف والذي نظمه الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية بقصر ثقافة الزقازيق في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ والدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس جامعة الزقازيق للدراسات العليا والبحوث.

جانب من حضور الاحتفال

وحضر الاحتقال محمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة والدكتور السيد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية والدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف والدكتور حسين بدوية عميد كلية أصول الدين بالزقازيق والدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة ومحمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم.

القمص ميخائيل فؤاد

كما حضر الدكتور سعيد عبد الدايم مدير عام منطقة وعظ الشرقية والدكتور محمد سعيد مدير عام الرواق الأزهري والقمص يوحنا اسحق والقمص ميخائيل فؤاد ممثلين عن مطرانيتي الزقازيق ومنيا القمح وفاقوس والعاشر من رمضان وعدد من رجال الدين الإسلامي وعلماء الأزهر الشريف والأخوة المسيحيين ونواب البرلمان.

كلمة الدكتور أحمد الطيب

قدم محافظ الشرقية خالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ولفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف وللحضور ولأبناء المحافظة بشهر رمضان المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يعيده علي مصر بالخير واليمن والبركات.

حارس قيم الدين

وقال المحافظ: “إحتفالنا اليوم يؤكد أن الأزهر الشريف ليس مجرد جامعا وجامعة بل نورًا ومنارة للعلم والثقافة وأيقونة الدين الوسطي ورمزًا للدولة المصرية وحارسًا لقيم الدين والدنيا بشيوخه وعلمائه الأفاضل والذين يمثلون القدوة الصالحة والأسوة الحسنة”.

القوافل التوعوية والدينية

أكد محافظ الشرقية استمرار التعاون والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية والأزهر الشريف متجسدًا في الدفع بالقوافل التوعوية الدينية والطبية والغذائية بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المعاهد الأزهرية وتقديم مناهج دائمة التطوير والتحديث بما يتناسب مع تطورات العصر الحديث والحفاظ على التراث الإسلامي.

العيد 85 بعد الألف

وبمناسبة الإحتفال بالعيد الـ 85 بعد الألف لإنشاء الجامع الازهر الشريف قدم المحافظ التهنئة لفضيلة الامام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الإمام المستنير صاحب العلم الغزير والفكر المعتدل الرمز الاسلامي الذي شهد الأزهر الشريف في عهده تطورًا غير مسبوق ونهضة علمية وتعليمية وريادة عالمية في نشر رسالة الإسلام السمحة وفكره الوسطي المستنير وأصبحت مواقفه من مختلف القضايا محط أنظار واهتمام العالم كله.

الإدارة المركزي للأزهر بالشرقية

بدأت الاحتفالية بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية أعقبه تلاوة آيات من الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد علي الطاروطي أعقبها كلمة مسجلة لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الازهر هنأ فيها القيادة السياسية والملوك والأمراء والرؤساء والأمتين الإسلامية والعربية بحلول شهر رمضان المبارك داعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها من كل مكروه وسوء.

ألقى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية كلمة أوضح فيها أن الازهر الشريف سيظل أكبر معين علي مر التاريخ وأمل الأمة ومصباحا منيرا بشيوخه وأشباله فهو صاحب الوسطية في التعريف بالدين وأصبحت مناهجه تواكب العصر الحديث وتدرس القضايا المعاصرة بجانب إطلاقه العديد من المبادرات والندوات التخصصيه التي تستهدف الشباب معتمدة علي التعريف بسماحة الإسلام وكذلك التوسع في افتتاح المعاهد الأزهرية العادية والنموذجية العربية واللغات وانتشرت المقارئ في مختلف القري والعزب حتى المدن والتي لم تعد قاصرة على استقبال خريجي أو منتسبي الأزهر بل أصبحت تستقبل الجميع من عموم الشعب والوافدين من مختلف دول العالم.

بينما أشار ممثل الكنيسة إلى مكانة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية اللذان سيظلان في ترابط قوي يسوده المودة والمحبة الخالصة، وقال “من حسن الطالع أن يتصادف أن تكون مصر كلها بمسلميها ومسيحييها صائمين والذي يدلل علي التناغم الإلهي والترتيب الرباني والرضا السماوي علي شعب مصر والتي وعدها الله، مبارك شعب مصر فالصوم المشترك تتجلى فيه أبرز معاني المحبة والمشاركة والمواطنة فالجميع يتقرب إلى الله”.

ولفت الي وجود مؤسسات تعمل علي ترسية المواطنة وعلي رأسها بيت العائلة الذي أسس له الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والذي يعد نموذجا يحتذي به وتجربة فريدة من نوعها للمواطنة والتصدي لكافة المحاولات التي تحاول غرس الفتن بين أطياف الشعب الواحد واصبح موجودًا بمختلف المحافظات وداخل المدارس والجامعات.

1250 فرع على مستوى الجمهورية

تخللت الإحتفالية تقديم فقرة إنشاد ديني لمواهب شابة من طلاب إدارتي العاشر من رمضان ومنيا القمح الأزهريتين نالت استحسان الحضور أعقبها كلمة لمسؤول أروقة الأزهر أوضح فيها أن الرواق الأزهري حقق نجاحات عديدة وأصبح لديه 1250 فرعا على مستوي محافظات الجمهورية وانضم إليه 33016 دارس من الكبار و163204 أطفال لحفظ القرآن الكريم والتفقه في علوم الدين علي يد 4663 من محفظي القرآن الكريم .

الدكتور محمد إبراهيم حامد

وألقى الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف كلمة نقل خلالها تهنئة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف بمناسبة الاحتفال السنوي للجامع الأزهر الشريف مؤكدًا أن الأزهر الشريف هو الأصل الذي تفرعت منه الأوقاف ودار الإفتاء والوعظ وهو البيت الأصيل الذي تخرج منه الدعاة في كل مكان يحملون لواء الوسطية وهم ينفذون تعاليم الدين السمحة.

وقال: الأزهر الشريف هو المؤسسة التي اذا ذكرت يضاف لها الشرف ونعمل جاهدين بالتعاون مع المنطقة الأزهرية واساتذة جامعة الأزهر على اطلاق القوافل الدعوية والتي تنطلق بمختلف القري والعزب لتنير الفكر وتعليم مبادئ الإسلام السمحة.

تقدير الدور البارز للأزهر

ونيابة عن شيخ الأزهر الشريف أهدى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية نسخة من كتاب الله لمحافظ الشرقية تقديرا لدوره البارز في الارتقاء بمستوي الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

التقاط الصور التذكارية

وفي نهاية الاحتفالية حرص المحافظ علي التقاط الصور التذكارية مع طلبة وطالبات المعاهد الأزهرية مرتدين الزي الأزهري متمنيا لهم التفوق العلمي والمشاركة في نشر رسالة الإسلام السمحة ومبادئه السامية.

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