الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يُشدد على مراقبة الأسواق والاستعداد لشهر رمضان

اجتماع المجلس التنفيذي
اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة الشرقية، فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك من خلال التنسيق بين مديريات التموين والصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك والغرفة التجارية وهيئة سلامة الغذاء 

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الاسواق

بالاضافة الى  ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على الأسواق والمحال والمنشآت التجارية لضبط الأسعار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشددًا على ضرورة توافر السلع الضرورية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة إستعدادا لإستقبال الشهر الفضيل.

حضور اجتماع المجلس التنفيذى 

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة وجميع اعضاء الجهاز التنفي1ى من روساء هيئات  ومديرى مديريات ومديرى عموم ورؤساء مجالس الادارات.

التنسيق مع الغرفة التجارية ومديرية التموين 

كلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالتوسع في إقامة منافذ ومعارض لبيع السلع الغذائية واحتياجات الشهر الفضيل بأسعار مخفضة عن السوق لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهل المواطن البسيط ولمحاربة جشع التجار ولضبط الأسعار،مطالبًا بإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق وتحرير محاضر كل من تسول له نفسه التلاعب بالأسعار واستغلال المواطنين.

التزام رؤساء المراكز والمدن بدوريات النظافة 

وخلال الإجتماع وجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة الالتزام بمواعيد ورديات العمل الخاصة بأعمال النظافة وإلزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المقررة وكذا المساحات المخصصة لهم وعدم السماح لهم بعرض بضاعتهم أو افتراشها بالشارع  بالإضافة إلي منع الباعة الجائلين من عرض بضاعتهم أمام المدارس والمساجد حتي لا تعيق حركة المواطنين وتتسبب في حدوث تكدسات مرورية.

هيئة سلامة الغذاء تتعاون مع رؤساء المراكز 

 كما وجه المحافظ مسؤول هيئة سلامة الغذاء بالتعاون مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات التموينية بمتابعة الأسواق والتأكد من توافر السلع والمواد الغذائية بكميات كبيرة وكذا التأكد من صلاحية المواد الغذائية المقدمه للمواطنين بموائد الرحمن خلال شهر رمضان الفضيل. 

الرد على شكاوى المواطنين 

شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل دور المراكز الإعلامية بكل مركز ومدينة وحي للرد على الشكاوي الواردة من المواطنين عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مؤكدًا أن العمل والإخلاص هما السبيل الوحيد لنيل رضا المواطنين.

التواصل مع مديري الادارات الزراعية 

كما شدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف العمل والتواصل مع مديري الإدارات الزراعية للقضاء نهائيًا على ظاهرة التعدي على الأرض الزراعية واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين. 

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مراجعة اسلاك الكهرباء باعمدة الانارة 

كما وجه محافظ الشرقية بضرورة مراجعة أسلاك الكهرباء بأعمده الإنارة  وعمل الصيانة اللازمة لها بالإضافة الي التأكد من قيام  أصحاب المحال التجارية والأكشاك بتوصل الكهرباء بصورة قانونية واتخاذ إجراءات قانونية صارمة حيال كل من يخالف ذلك.

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هيئة سلامة الغذاء حماية الميتهلك الغرفة التجارية مديرية الصحه الطب البيطري المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية مديرية التموين

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