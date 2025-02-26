الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

محافظ الشرقية يترأس
محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى، فيتو  

ترأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اجتماع المجلس التنفيذي، لبحث ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات الهامة والتي تعود بالنفع والفائدة على المواطنين، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة.

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حضور المستشار زكريا الشافعى واخرين 

 بالإضافة إلى العميد أ.ح رياض الرماح مستشار  للمحافظة، والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك، وأحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية.

ممثلا عن الكنيسة ومديرى المديريات 

كما ضم الحضور وممثلًا عن الكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية ، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام. 

التهنئة لرئيس الجمهورية بشهر رمضان

استهل المحافظ الإجتماع بتقديم التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء. 

الدكتور محمد حامد وكيلا لوزارة الاوقاف

كما قدم محافظ الشرقية التهنئة للدكتور محمد حامد لتكليفه بالعمل وكيلًا لوزارة الأوقاف بالشرقية، وكذلك تقديم التهنئة للدكتور محمود عبد العظيم لتجديد الثقة واستمراره وكيلًا لوزارة الشباب والرياضة بالشرقية.

التهنئة لاعضاء الجهاز التنفيذى بشهر رمضان 

وحرص محافظ الشرقية على تقديم التهنئة لأعضاء المجلس التنفيذي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، مطالبًا الجميع ببذل المزيد من الجهد والعمل ليل نهار لمتابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالقري ومراكز ومدن المحافظة وإلزام الشركات المنفذة بالتوقيتات الزمنية المحددة لدخولها الخدمة الفعلية لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

الترحيب باللواء عممر الحوام 

وخلال الإجتماع رحب محافظ الشرقية باللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلك والأستاذ أحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية لإنضامهما لعضوية المجلس التنفيذي متمنيًا لهما التوفيق والسداد.

المحافظ بمنح ثلاثة شهادات تقدير 

شهد الإجتماع قيام محافظ الشرقية بتكريم (3) من العاملين بالديوان العام بمنحهم شهادات تقدير وذلك لبلوغهم السن القانوني للمعاش ولما قدموه من جهد وأداء متميز خلال فتره عملهما بالجهاز الإداري اولهم فايزة علي عبد العزيز بإدارة الحسابات بالديوان العام وإبراهيم أحمد موسى – بمركز تدريب وتنمية الموارد البشرية وعادل محمد حسن منصور بإدارة المحاجر بالديوان العام.

التكريم ترسيخا لقيم الوفاء 

أكد محافظ الشرقية أن هذا التكريم يأتي ترسيخًا لقيم الوفاء والعرفان بالجميل لمن أدوا دورهم فى خدمة الوطن بالمواقع التنفيذية المختلفة ، ويؤكد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد داخل المؤسسة الواحدة لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والتنموية لتلبية إحتياجات المواطنين والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم بكافة قطاعات العمل المختلفة. 

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 المكرمون يشكرون المحافظ

أعرب المكرمون عن امتنانهم وشكرهم، متمنيين لمحافظ الشرقية ولأعضاء المجلس التنفيذي مزيدًا من العطاء والعمل لإستكمال مسيرة التنمية وإنجاز كافة المشروعات الجاري تنفيذها بنطاق المحافظة للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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المهندس حازم الاشمونى محاظ الشرقية الدكتوراحمد عبدالمعطى نائب المحافظ المهندسة لبنى عبدالعزيز نائبة المحافظ مناقشة الموضوعات والملفات الهامة تعود يالنفع والفائدة

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