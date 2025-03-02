محافظ الشرقية: تنفيذ 6 دورات تدريبية لـ 765 شابا وفتاة

قال ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية إن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي )

تنفيذ 6 دورات خلال شهر فبراير الماضى

واشار إلى أن المركز خلال شهر فبراير الماضي قام بتنفيذ ٦ دورات تدريبية لعدد ٧٦٥ شابا وفتاة من أبناء المحافظة منها عقد دورات أساسيات التحول الرقمي (١٨) والتي شملت معالجة النصوص word - processing استفاد منها ٣٣ متدربا ودورة الجداول الحسابية spreadsheet استفاد منها ٣٣ متدربا والعروض التقديمية Power point إستفاد منها ٣٣ متدربا.

التدريب على التحول الرقمى

بالاضافة الى ACCESS إستفاد منها ٣٣متدرب و Mobile Applications إستفاد منها ٣٣ متدرب و Web Search إستفاد منها ٣٣ متدرب وايضا تم التدريب على أساسيات التحول الرقمي (١٩) شملت Fundamental OfIT&Operating system - إستفاد منها ٣١ متدرب ومعالجة النصوص processing - Word إستفاد منها ٣١ متدرب وايضا الجداول الحسابية Spreadsheet إستفاد منها ٣١ متدرب والعروض التقديمية Power point إستفاد منها ٣١ متدرب Access إستفاد منها ٣١ متدرب Mobile Applications إستفاد منها ٣١ متدرب وايضا Web Search إستفاد منها ٣١ متدرب بالاضافة الى عدة دورات مهنية ومتعلقة بالهوية والمصرية والانتماء الوطنى.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وذلك عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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