الأحد 02 مارس 2025
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محافظ الشرقية: تنفيذ 6 دورات تدريبية لـ 765 شابا وفتاة

تنفيذ ٦دورات تدريبية
تنفيذ ٦دورات تدريبية ل٧٦٥ شاب وفتاة

قال  ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية إن المركز يقوم بتدريب الشباب والفتيات على جميع البرامج الخاصة بالحاسب الآلي والتدريب على البرامج المتخصصة (هندسة جرافيك وتصميم - البرمجة) ويمنح دورات ( التنمية البشرية - الموارد البشرية - بنوك بورصة - تحكيم دولي ) 

حصاد دورات مركز التدريب بالشرقية خلال نوفمبر

تنفيذ 6 دورات خلال شهر فبراير الماضى  

واشار إلى أن المركز خلال شهر فبراير الماضي قام بتنفيذ ٦ دورات تدريبية لعدد ٧٦٥  شابا وفتاة من أبناء المحافظة منها عقد دورات أساسيات التحول الرقمي (١٨) والتي شملت معالجة النصوص word - processing استفاد منها ٣٣ متدربا ودورة  الجداول الحسابية spreadsheet استفاد منها ٣٣ متدربا والعروض التقديمية Power point إستفاد منها ٣٣ متدربا.

التدريب على التحول الرقمى 

بالاضافة الى  ACCESS  إستفاد منها ٣٣متدرب و Mobile Applications إستفاد منها ٣٣ متدرب و Web Search   إستفاد منها ٣٣ متدرب وايضا تم التدريب على أساسيات التحول الرقمي (١٩) شملت  Fundamental OfIT&Operating system - إستفاد منها ٣١ متدرب ومعالجة النصوص  processing  -  Word إستفاد منها ٣١ متدرب وايضا الجداول الحسابية Spreadsheet  إستفاد منها ٣١ متدرب والعروض التقديمية Power point إستفاد منها ٣١ متدرب  Access  إستفاد منها ٣١ متدرب Mobile Applications إستفاد منها ٣١ متدرب وايضا  Web Search إستفاد منها ٣١ متدرب بالاضافة الى عدة دورات مهنية ومتعلقة بالهوية والمصرية والانتماء الوطنى.

وأكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على الدور الحيوي والهام لمركز التدريب وتنمية الموارد البشرية ومجهوداته لنشر ثقافة التدريب والتطوير المستمر للوصول إلى جهاز إداري كفء، وذلك عن طريق تصميم وتنفيذ برامج تدريبية طبقًا لتقييم الإحتياجات التدريبية لطالبي الخدمة وإعداد كوادر قيادية مؤهلة للعمل بفاعلية، وكذلك تخريج مدربين طبقًا للمعايير الدولية للمساهمة في تحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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ممدوح الشرقاوي مدير مركز التدريب تنمية الموارد البشرية محافظة الشرقية تدريب الشباب والفتيات جميع البرامج البرامج المتخصصة تحكيم دولى

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