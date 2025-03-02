محافظ الشرقية يرأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة

رأس المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية اليوم اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة وذلك لاستعراض ومناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين لإقامة مشروعات إستثمارية وتغيير الأنشطة الصناعية.

حضور نائبى المحافظ

وذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة واللواء دكتور ابراهيم متولي وكيل أول الوزارة مدير مديرية الطب البيطري

وكيل وزارة القوى العاملة

بالإضافة إلى أحمد عبد الهادي وكيل وزارة العمل والمهندس عماد محمد جنجن وكيل وزارة الزراعة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس عبد الله الغزالي رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية ببلبيس، ومختار عبد الله نائب رئيس جمعية المستثمرين بالمنطقة الصناعية بالزوامل ومعهم رؤساء المدن والمراكز والمسؤولين المعنيين بذلك النشاط الاستثمارى

تحقيق مطالب المستثمرين

بدأ المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تحقيق مطالب واحتياجات المستثمرين في جميع المجالات والعمل على حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني بما يتفق مع أحكام القوانين واللوائح والتعليمات المنظمة للعمل في هذا الشأن..

استعراض عدد من طلبات المستثمرين

وخلال الإجتماع تم استعراض عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والتي شملت إقامة مشروعات استثمارية جديدة تمثلت في إقامة محطة تعبئة مياه وثلاجة حفظ الخضروات والفاكهة وتموين سيارات وفرز وتعبئة حاصلات زراعية وإنتاج نشا وجلوكوز من الذرة الشامية ومصنع للأعلاف وذلك لإتخاذ القرارات المناسبة للصالح العام وطبقًا للقانون.

توجيهات الدولة فى المرحلة الحالية

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن أحد أهم توجهات الدولة خلال الفترة الحالية الاهتمام بالاستثمار وتهيئة المناخ المناسب لتشجيع المستثمرين للحصول على الفرص الاستثمارية المتاحة لإقامة مشروعاتهم وتوفير فرص عمل حقيقية أمام الشباب للحد من ظاهرة البطالة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين.

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