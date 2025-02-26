تنفيذي الشرقية يناقش المتغيرات المكانية وتقنين أراضى أملاك الدولة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى متسارعة نحو إنجاز كافة الملفات الرئاسية الهامة وتولي اهتماما بملفي تقنين أراضي أملاك الدولة والتصالح في مخالفات البناء.

التعامل مع المتغيرات المكانية

وكذلك تفرض سيطرتها بـإزالة الإعلانات المخالفة، والتعامل مع المتغيرات المكانية والرد اليومي عليها والتصدي لمخالفات البناء على الأرض الزراعية أو البناء المخالف داخل الحيز العمراني.

ترأس المحافظ لاجتماع المجلس التنفيذى

جاء ذلك خلال ترأسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضور الأستاذ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، وجميع أعضاء الجهاز التنفيذى من مديرى مديريات ورؤساء مجالس الإدارة ورؤساء الهيئات والمصالح الحكومية بالإضافة إلى رؤساء المراكز والمدن والأحياء.

موقف منظومة المتغيرات المكانية

وخلال الاجتماع إستعرضت المهندسة شيماء صلاح مديرة وحدة المتغيرات المكانية موقف منظومة المتغيرات المكانية بالمحافظة، حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد المتغيرات المرصودة حتى الآن بلغ 154958 منهم 1٣5584 متغير ولاية المحافظة 19٣٧4 هيئة المجتمعات العمرانية، منهم 1864٧ العاشر من رمضان و٧2٧ الصالحية الجديدة،

الرد على طلب 152761 متغير

و إجمالي ما تم الرد عليه 152716 متغير بنسبة تنفيذ إجمالية بلغت 98.5% ، ليؤكد المحافظ على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

موقف طلب شهادات البيانات

كما إستعرضت رحاب فوزي بالمركز التكنولوجي بالمحافظة موقف طلب شهادات البيانات الخاصة بقانون التصالح وفقًا للائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بالقانون 187 لسنة 2023 وكذلك عرض موقف المراكز التكنولوجية والتي إستقبلت حتى الآن 1٣٧٣٣٧1 طلب تصالح من المواطنين

سرعة الانتهاء من شهادة البناء

تم إنهاء 1٣٣11٧4 طلب بنسبة تنفيذ كلية بلغت 99.51 % ليشدد المحافظ على سرعة الإنتهاء من إستيفاء شهادة البناء الخاصة بالمواطنين المتقدمين للتصالح والتيسير على المواطنين وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقل وقت ممكن.

استعراض ملف املاك الدولة

كما إستعرض العميد محمود متولي مدير الإدارة العامة للأملاك موقف إدارة الأملاك بالديوان العام وتمت الإشارة إلى أن المحافظة إنتهت من تسجيل 1٣144 عقد بمختلف مراكز ومدن المحافظة ، وجاري الإنتهاء من التعاقد علي 821 طلب وذلك بعد أن تم إجراء المعاينات اللازمة والبت وتحصيل المقدم والتسجيل على المنظومة طبقًا للإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

استعراض موثق النوجة 24 لازالة التعديات

تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والتي تم خلالها إزالة 923 مخالفة، منهم 572حالة تعدي بمساحة 88 ألف 800 متر مباني و351 حالة تعدي بمساحة 717 فدان و15 قيراط و12 سهم على الأراضي الزراعية بنطاق المحافظة، وجاري إستكمال أعمال الموجة الـ25 والتي بدأت في 8 فبراير 2025 م، ليشدد المحافظ على التعامل بكل حسم مع هذا الملف الهام والحيوي وتطبيق القانون على الجميع.

ازالة 850 اعلان مخالف

واستعرضت المهندسة أميرة الشحات مديرة إدارة الإعلانات موقف الإعلانات خلال شهر فبراير الجاري وتمت الإشارة إلى أنه تم إزالة 850 إعلان مخالف بالتنسيق مع الجهات المعنية، ويصل إجمالي الإعلانات المرخصة إلى 24206 إعلان وذلك طبقًا للقانون وحفاظًا على المال العام وتماشيًا مع خطة التطوير والتجميل التي تشهدها مدن المحافظة.

اسراع الخطى فى ملفات التصالح والتراخيص

كما إستعرضت المهندسة وئام عبد الحكيم مديرة مركز إصدار التراخيص للمحال العامة موقف التراخيص في الفترة من 1 / 12 /2022 حتى 23 / 2 /2025 بكل مركز ومدينة وحي، لافته إلى أن محافظة الشرقية تحتل الترتيب الثامن على مستوى محافظات الجمهورية في إصدار تراخيص المحال العامة، ليشدد المحافظ علي اسراع الخطى في هذا الملف الحيوي والهام للحفاظ علي المال العام وتطبيقًا للقانون.

تحصيل الايرادات بمجالس المدن

واستعرض محمد جوهر مدير إدارة الموازنة بالديوان العام موقف تحصيل الإيرادات بمجالس المدن حتى تاريخه والتي تضمنت تحصيل الموازنة العامة والصناديق الخاصة والربط الشهري المستهدف والمحصل الفعلي ونسب التحصيل،

تفعيل دور أقسام الإيرادات

لافتًا إلى أنه وفقًا لإفادة وحدة الحجز الإداري فقد قامت جميع المراكز باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المبالغ غير المحصلة، ليشدد المحافظ على ضرورة تفعيل دور أقسام الإيرادات بكل مركز ومدينة وحي والالتزام التام بتحصيل كل المستحقات والمتأخرات الخاصة بالدولة لتعظيم إيرادات المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.