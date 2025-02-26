الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024-2025

تنفيذي الشرقية, فيتو
تنفيذي الشرقية, فيتو

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بإسراع الخطى في تنفيذ الخطة الإستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2024 / 2025 م 

محافظ الشرقية يُشدد على مراقبة الأسواق والاستعداد لشهر رمضان

الاستفادة من المبالغ المرصودة 

وذلك من خلال الإسراع في تنفيذ إجراءات الطرح والترسية والإستفادة من المبالغ المرصودة للإنتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين. 

الدكتور احمد عبدالمعطى نائب المحافظ 

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، في حضورالدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أ.ح رياض الرماح المستشار العسكري للمحافظة 

العميد احمد النجار مدير مباحث التموين 

والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة، والمهندس خالد شاهين رئيس جهاز تنمية مدينة الصالحية الجديدة، والعميد أحمد النجار مدير مباحث التموين، والعقيد محمد سالم وكيل إدارة المرور، واللواء عمر الحوام رئيس فرع الشرقية لجهاز حماية المستهلكك،

مسئول هيئة سلامة الغذاء 

 بالاضافة الى  أحمد بلال مسئول هيئة سلامة الغذاء بالشرقية، وممثلًا عن الكنيسة، ومديري المديريات الخدمية والهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري الإدارات العامة والنوعية، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام. 

حورية عبدالله مدير ادارة التخطيط 

ومن جانبها إستعرضت  حورية عبد الله مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء حيث تمت الإشارة إلى أن إجمالي إعتمادات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 م بلغت 953 مليون و480 ألف جنيه خزانه عامة،

محافظ الشرقية يترأس اجتماع المجلس التنفيذى

تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية 

 بالإضافة إلى 120 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ مليار و073 مليون و480 ألف جنيه، والتي تتم على برامج ( النقل والطرق والمواصلات – تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية – تحسين البيئة – الإدارة المحلية والدعم الفني - التنمية الإقتصادية – التنمية الحضرية والريفية ).

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن رؤساء الأحياء الخطة الاستثمارية العام المالي الحالي الهيئات والشركات

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