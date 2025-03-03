الإثنين 03 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ الشرقية يتفقد الإدارات الخارجية التابعة للديوان العام

محافظ الشرقية, فيتو
محافظ الشرقية, فيتو

 أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتكامل بين العاملين بإدارات الديوان العام لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بمحافظة الشرقية 

محافظ الشرقية يرأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة

استكمال مسيرة التنمية 

 وكذلك الاستفادة من شهر رمضان الكريم في الطاعات والعبادات والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

 

تفقد المحافظ للادارات الخارجية التابعة للديوان 

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالإدارات الخارجية التابعة للديوان العام لتهنئة العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،

الرئيس عبدالفتاح السيسي 

 داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدةالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اللقاء بالعاملين بالمحافظة 

إلتقى المحافظ بالعاملين مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدين الإستمرار في تحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنهاء مصالحهم في اسرع وقت.

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

المرافقون لمحافظ الشرقية 

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد رياض الرماح وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية التعاون والتكامل العاملين بادارات الديوان العام تحسين مستوى الاداء تقديم افضل الخدمات للمواطنين محافظة الشرقية

مواد متعلقة

محافظ الشرقية يرأس اجتماع اللجنة العليا للاستثمار بالمحافظة

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

محافظ الشرقية يتفقد إدارات الديوان العام ويشدد على تحسين مستوى الأداء

محافظ الشرقية يلتقي نواب البرلمان لبحث طلبات المواطنين

ads

الأكثر قراءة

ثاني زعيم عربي يتخلف عن حضور القمة العربية في القاهرة غدًا، اعرف السبب

مصدر أمنى عن فيديو ساحل سليم: ناشر المحتوى محكوم عليه بالمؤبد

مسلسلات رمضان 2025، مسلسل قلبي ومفتاحه يغرد خارج السرب في السباق الرمضاني

الحبس 6 أشهر لمرتضى منصور في سب محمود الخطيب

بعد انتشار صورتها مع رونالدو، حقيقة حجاب جورجينا رودريجيز، والنشطاء يكشفون السر

لحظة تنفيذ عملية الطعن في حيفا، والمنفذ يصيب إسرائيل بالصدمة (فيديو)

بعد دخوله العناية المركزة وكتابة وصيته، دعوات الجمهور تنهال على إبراهيم شيكا

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

منوعات

المزيد

تستخدم جسيمات نانوية حقيقية، اليابان تطور أصغر لعبة كمبيوتر في العالم (فيديو)

لأول مرة منذ 230 عامًا، علماء يعيدون بناء وجه موتسارت الحقيقي

تعاطف كبير مع والدة ملك جمال الأردن الراحل بعد نشرها صورة قبره

علماء يصنعون حجر ألماس أصلب من الطبيعي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين في الأسواق

تعرف على سعر طن الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الأرز يبدأ من 26 جنيها اليوم الإثنين 3 مارس 2025

سعر النحاس اليوم الإثنين 3-3-2025 في مصر

المزيد

انفوجراف

لا تحرم نفسك ثوابها.. 10 فضائل لصيام شهر رمضان الكريم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تلاوة عذبة للقارئ الشيخ عبد المطلب البودي من سورة المائدة (فيديو)

الحب والعفاف، علي جمعة يجيب على أسئلة الفتيات في برنامج "نور الدين والدنيا"

علي جمعة يحذر البنات: "لو بتحبي شاب.. اوعي تقوليله أنا بحبك"

المزيد
الجريدة الرسمية