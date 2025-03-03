محافظ الشرقية يتفقد الإدارات الخارجية التابعة للديوان العام

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على ضرورة التعاون والتكامل بين العاملين بإدارات الديوان العام لتحسين مستوى الأداء وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بمحافظة الشرقية

استكمال مسيرة التنمية

وكذلك الاستفادة من شهر رمضان الكريم في الطاعات والعبادات والعمل لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.

تفقد المحافظ للادارات الخارجية التابعة للديوان

جاء ذلك خلال جولته التفقدية بالإدارات الخارجية التابعة للديوان العام لتهنئة العاملين بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم،

الرئيس عبدالفتاح السيسي

داعيًا المولى عز وجل أن يعيدها على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات وأن ينعم على الشعب المصري بمزيد من الأمن والإستقرار والرخاء تحت القيادة الرشيدةالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

اللقاء بالعاملين بالمحافظة

إلتقى المحافظ بالعاملين مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك مؤكدين الإستمرار في تحسين مستوى الأداء والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وإنهاء مصالحهم في اسرع وقت.

المرافقون لمحافظ الشرقية

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد رياض الرماح وعدد من مديري الإدارات العامة بالديوان العام

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