أول تحرك من محافظ الشرقية للتصدي للألعاب النارية في رمضان (صور)

شهر رمضان 2025، أثارت المفرقعات والألعاب النارية التي انتشرت بشكل كبير خلال الفترة الاخيرة في مراكز ومدن محافظة الشرقية في شهر رمضان الكريم 2025، حالة من الرعب والفزع بين الأهالي، والذين عبروا عن غضبهم الشديد من المفرقعات الرمضانية وخاصة بعد إصابة عدد من الأطفال بجروح قطعية في الأيدي وبعضهم أصيب بجروح بالغة بالعين.

مفرقعات رمضان تثير غضب الشراقوة

وتسبب إطلاق الألعاب النارية وإشعال النيران في سلك غسيل الأواني أو المواعين والذى تسبب لاحقا في إتلاف محتويات معرض بيع المراتب في إحدى قرى مركز أبوحماد وألعاب نارية أخرى مثل: البازوكا وغيرها في شوارع المحافظة يوميًّا بعد الإفطار في إفساد روحانيات شهر رمضان الكريم وإعاقة المصلين عن التمتع بأداء الصلوات خاصة صلاة القيام فضلًا عن وقوع مشاجرات دموية بين العائلات.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية،فيتو

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو1

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو2

كما تم رصد حدوث عمليات كروفر بين الشباب ليلًا بشوارع مراكز ومدن الشرقية بسبب إلقاء الألعاب النارية علي المارة في الشوارع خاصة السيدات والفتيات ما أدى لوقوع مشادات لفظية ومشاجرات.

ظاهرة مرعبة في شوارع المحافظة العريقة

وطالب أهالي الشرقية عبر بوابة “فيتو” الجهات المعنية بالوقوف والتصدي لهذه الظاهرة المرعبة التي تثير ضجيج كبير يتسبب بازعاج الآمنين والسيدات والفتيات والمرضى في بيوتهم كما أنها قد تتسبب في مشاجرات عائلية لا تحمد عقباها.

وعلى الرغم من أن أجهزة الأمن بالمحافظة تبذل جهودًا كبيرة للقضاء علي هذه الظاهرة ويتم ضبط العديد من التجار ومروجي هذه الألعاب إلا أنها لا تزال موجودة حتى الآن.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو4

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو5

الشرقية تلاحق باعة الألعاب النارية

تنفيذًا لتعليمات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية تموين الشرقية وشن حملات موسعة على أماكن بيع وتداول الألعاب النارية والمفرقعات ومصادرتها على الفور وتحرير محاضر لأصحابها، مؤكدًا ضرورة التصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من خطورة على حياة المواطنين وخاصة الشباب والأطفال.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو6

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية

نفذ المحاسب صلاح سالم رئيس مركز ومدينة ديرب نجم بالتنسيق مع إدارة تموين ديرب نجم حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية، وأسفرت تلك الحملات عن ضبط ما يقرب من 2000 صاروخ ومفرقعات نارية بأشكال وأحجام مختلفة، وتم تحرير محاضر لأصحابها المخالفين حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

كما قام أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح حملة مكبرة على المحال التجارية، وأثناء المرور الميداني تلاحظ وجود أحد الأفراد يفترش ببضاعته بالشارع العام لبيع الألعاب النارية،وعلى الفور تم التحفظ على جميع الألعاب النارية الموجودة وتم مصادرتها فورًا.

وفي سياق متصل، قاد محمد أبو هاشم رئيس حي ثان الزقازيق حملة بالتنسيق مع الإدارات المعنية بالحي وتم المرور على المحال التجارية لضبط الألعاب النارية وتم تحرير 11 محضر ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو7

رئيس مدينة القرين يشن حملة لضبط أصحاب المحال مروجي الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية

كما قاد إيهاب خاطر رئيس مدينة القرين حملة لضبط أصحاب المحال مروجي الألعاب النارية والصواريخ ومسدسات الخرز والشماريخ النارية وغيرها من الألعاب تمثل خطر داهم على سلامة وأرواح الشباب والأطفال، وأسفرت الحملة عن التحفظ على عدد من الألعاب النارية وتم ومصادرتها وتحرير محاضر للمخالفين بمعرفة إدارة تموين القرين.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقومون ببيع الألعاب النارية،فيتو8

المحافظ الأهالي ضرورة توعية أبنائهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم

واهاب المحافظ الأهالي ضرورة توعية أبناءهم من الشباب والأطفال بعدم شراء مثل تلك الألعاب النارية والمفرقعات لما تمثله من خطر على سلامتهم، مؤكدًا أننا جميعًا تقع على عاتقنا المسئولية المجتمعية للحفاظ على أمن وسلامة الجميع.

حملات مكثفة على المحال التجارية لضبط أصحابها ممن يقوموا ببيع الألعاب النارية،فيتو8

أكد محافظ الشرقية أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في تكثيف الحملات المفاجئة على مدار الساعة لضبط التجار الذين يروجون لتلك الألعاب الخطرة، ومصادرتها علي الفور واتخاذ كافة الإجراءات الرادعة دون تهاون لتحقيق الاستقرار والحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

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