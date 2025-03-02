الأحد 02 مارس 2025
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محافظات

محافظ الشرقية يترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

محافظ الشرقية ترأس
محافظ الشرقية ترأس اجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن الاستثمار يمثل حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية باعتباره أحد العوامل الرئيسية لتحسين مستوى الاقتصاد.

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تحسين مستوى الدخل 

 وأشار إلى أن المحافظة تعمل على تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين للمساهمة في تحسين مستوى الدخل ودفع عجلة العمل وزيادة الإنتاج لإحداث التنمية المنشودة في كافة القطاعات الخدمية.

ايجاد حلول عاجلة 

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي. 

 

37 طلب للمستثمرين تم الموافقة عليهم 

بدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من المستثمرين والبالغ عددهم 37 طلب بخصوص الموافقة على إيجار مصنع والعلاقة الإيجارية وإثبات الورثة الشرعيين والتنازل عن الملكية وتجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية  ، وذلك لإتخاذ ما يلزم طبقًا للقانون والصالح العام مع الالتزام بتطبيق اشتراطات الحماية المدنية حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

 الموافقة على طلبات إثبات العلاقة الايجارية 

وخلال الإجتماع وعقب مناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين تمت الموافقة علي كافة الطلبات المقدمة ومستوفاة للشروط بواقع 31 موافقة على طلبات لإثبات العلاقة الإيجارية وإثبات التنازل عن الملكية و تجديد العلاقة الإيجارية وإضافة سمة تجارية وإثبات الورثة الشرعيين وذلك لدفع عجلة الاستثمار وزيادة الناتج القومي.

 

 تكليف رئيس مركز ومدينة بلبيس برفع الإشغالات 

كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة بلبيس بتكثيف حملات رفع الإشغالات بمنطقة بساتين الإسماعيلية الصناعية والتنبيه على أصحاب المصانع والشركات بعدم تشوين أي مهمات بالشارع وكذلك وضع لوحات موضح عليها إسم الشركة أو المصنع والعلامة التجارية وإسم المالك أو المستأجر مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال غير الملتزمين.

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الحضور فى اجتماع مجلس الادارة 

 حضر الاجتماع  الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد العزيز رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعميد مهندس محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان وباقى المعنيين بالمنطقة الصناعية ورجال الجهاز التنفيذى 

 

 

 

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المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية التنمية الاقتصادية التنمية الاجتماعية محافظة الشرقية تحسين مستوى الاقتصاد العوامل الرئيسية الاستثمار يمثل حجر الزاوية

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