محافظ الشرقية يشيد بدور حياة كريمة في مبادرة مكافحة الغلاء وبيع اللحوم بأسعار مخفضة

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حرص المحافظة على توفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين، وخاصة محدودي الدخل والبسطاء بأسعار مناسبة بمحافظة الشرقية

المحافظ يثمن دور مؤسسة حياة كريمة

جاء محافظ الشرقية مثمنًا دور مؤسسة حياه كريمة وتعاونها مع المحافظة في تنفيذ مبادرة مكافحة الغلاء لطرح اللحوم الحمراء الطازجة للمواطنين بسعر 310 جنيهات للكيلو.

بيع اللحوم البلدية باسعار مخفضة

ذلك خلال تفقده منفذ بيع اللحوم البلدية الطازجة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق والذي أقامته مؤسسة حياه كريمة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية أمام ديوان عام المحافظة لرفع العبء عن كاهل المواطنين وسد احتياجاتهم من اللحوم

الاطمئنان على جودة اللحوم

تابع المحافظ العمل بالمنفذ الثابت لبيع اللحوم البلدية واطمأن على جودتها وتوافرها بكميات كبيرة وأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين.

المرافقون للمحافظ فى زيارة حياة كريمة

رافق المحافظ الدكتور أحمد عبد المعطي، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي المحافظ، واللواء عبد الغفار الديب سكرتير عام المحافظة، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والعميد رياض الرماح و محمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

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