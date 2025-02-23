محافظ الشرقية يقود حملة لرفع الإشغالات بشوارع الزقازيق

قاد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين بشوراع مدينة الزقازيق، وذلك لفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين وإعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

الحضور مع المحافظ بالحملة

جاء ذلك في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ، ومحمد نعمه كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فخر مدير شرطة المرافق، وشعبان أبو الفتوح رئيس مركز الزقازيق، وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومحمد أبو هاشم رئيس حي ثان.

رصد عدد كبير من المخالفات

بدأت الحملة بميدان المحطة، حيث تم رصد عدد من المخالفات والإشغالات والتعديات على حرم الطريق وأرصفة المشاة التي تتسبب في الإختناقات المرورية وتعوق حركة المشاه وتشوه المظهر الحضاري للشوارع.

لوادر وقلابات حى اول

وجه المحافظ برفعها باستخدام معدات الحملة الميكانيكية بحي أول من لوادر وقلابات مع تكثيف الحملات بشكل دوري حتى لا تعود مرة أخرى وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.

عدم تجاوزالمساحات المخصصة لهم

كلف المحافظ رئيس حي أول بمراجعة موقف التراخيص الممنوحة لكافة المحال التجارية والتنبيه على أصحابها بعدم تجاوز المساحات المخصصة لهم أو التعدي على حرم الطريق.

خلق محاور مرورية

مؤكدًا أن المحافظة جادة فى إستكمال خطة التطوير والتجميل وخلق محاور مرورية جديدة والقضاء على الأسواق العشوائية، والتى تتسبب فى تعطيل الحركة المرورية ونقلها للأسواق الحضارية المُقامة بالمدينة.

وضع صناديق قمامة بميدان المحطة

كما وجه المحافظ رئيس حي أول بوضع صناديق قمامة بمنطقة ميدان المحطة لإعادة الشكل الجمالي والحضاري للمنطقة أمام المسافرين من وإلى مدينة الزقازيق.

مراجعة التراخيص الممنوحة للاكشاك

واصل محافظ الشرقية الحملة المكبرة بالمرور على شارعي البوسطة والجلاء موجهًا رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع رئيس حي أول بمراجعة التراخيص الممنوحة للأكشاك المُقامة بشارع الجلاء واتخاذ اللازم قانونًا حيال غير الملتزم منها

فصل الكهرباء عن المخالف

وكذلك فصل الكهرباء عن الأكشاك المخالفة لحين توفيق أوضاعها طبقًا للقانون، مؤكدًا على ضرورة التواجد الدائم بالشارع على مدار اليوم والتفاعل مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها.

توفير فرصة عمل لاحد المواطنين

وفي لمسه إنسانية من محافظ الشرقية خلال لقائه بأحد المواطنين بالشارع والذي طالب بتوفير فرصة عمل له.. كلف المحافظ رئيس مركز الزقازيق بالتنسيق مع وكيل وزارة العمل لتوفير فرصة عمل مناسبة بالقطاع الخاص لتعينه على سد إحتياجاته المعيشية.

الاهالى يشكرون المحافظ

قدم أهالي المدينة الشكر لمحافظ الشرقية لتواجده على رأس الحملة المكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع والميادين العامة وحرصه الدائم علي التعرف علي المشاكل التي يعانون منها وإيجاد حلول عاجلة لها.

تحقيق الانضباط بالشوارع

أكد المحافظ أن هذه الحملات هدفها تحقيق الإنضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمحافظة، بهدف الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة وعدم عرقلة حركة المارة والسيارات، مؤكدًا أن المحافظة تولي إهتمامًا بالغًا بالقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

التواجد الدام لرؤساء المراكز بالشارع

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليماته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتواجد الدائم بالشارع وخاصه بالمناسبات والأعياد، والتنسيق مع شرطة المرافق لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين

التفاعل مع مشكلات المواطن

وكذلك التفاعل مع مشاكل المواطنين وإيجاد الحلول السريعة لها، مؤكدًا أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تبذل قصارى جهدها من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين فى جميع المجالات التى يحتاج إليها المواطن

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